HLV Kim Sang-sik nói về chiếc áo đen may mắn, quả táo của Đình Bắc và 3 điểm tiếp theo

TPO - Từ Saudi Arabia, phóng viên Phúc Nghĩa của Tedtran TV đã có cuộc phỏng vấn với HLV Kim Sang-sik. Tại đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đã có những chia sẻ thú vị về hành trình chinh phục VCK U23 châu Á 2026 của U23 Việt Nam.

(Ảnh: Tedtran TV)

Nói về chiến thắng ở trận ra quân gặp U23 Jordan, HLV Kim Sang-sik cho rằng đây là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng của U23 Việt Nam. Ông nói: "Chúng tôi đã tập huấn ở Qatar, sau đó tới Saudi Arabia với tâm lý đầy hứng khởi. Cộng thêm môi trường tập luyện rất tốt nơi đây, các cầu thủ đã thích ứng rất nhanh và có một tinh thần cũng hưng phấn để bước vào trận ra quân.

Ở trận đấu với Jordan, các cầu thủ của tôi đã chơi rất tập trung và tránh được những bàn thua có thể xảy ra, giữ vững thế trận trước khi tận dụng triệt để các cơ hội có được để ghi bàn. Nếu để đánh giá, ngoài những lời khen, tôi chấm điểm cao nhất cho các cầu thủ ở hàng phòng ngự".

Một chí tiết đáng chú ý, ngày hôm đó, HLV Kim Sang-sik đã mặc chiếc áo màu đen, giống như khi ông cùng U22 Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games 33 hay lúc nâng cúp vô địch ASEAN Cup 2024 với đội tuyển Việt Nam.

Về chiếc áo này, ông giải thích: "Trước đây tôi ít để ý chuyện ăn mặc. Chỉ vì HLV cần mặc áo không trùng với màu áo hai đội, nếu không phải khoác thêm áo bib, nên tôi chọn áo đen để tránh trùng. Nhưng sau đó, tôi nhận ra cứ khi mặc chiếc áo đen này đội hay giành chiến thắng. Tôi nghĩ chiếc áo này mang lại may mắn, thế nên luôn mặc nó. Sắp tới tôi cũng như vậy. Tôi sẽ đứng trên đường pitch với chiếc áo màu đen này để cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra những kết quả tốt".

Phóng viên Phúc Nghĩa của Tedtran TV phỏng vấn HLV Kim Sang-sik. (Ảnh: Tedtran TV)

Một chi tiết khác cũng khiến người hâm mộ tò mò ở trận đấu với U23 Jordan. Đó là ngay khi trận đấu kết thúc, người ghi bàn mở tỷ số Đình Bắc đã ăn một quả táo. Trong video khác trong phòng thay đồ, Đình Bắc vẫn tiếp tục ăn.

HLV Kim Sang-sik giải thích rằng, do trận đấu diễn ra sớm (lúc 15h30 giờ địa phương) nên các cầu thủ phải ăn từ sớm. Vì vậy họ cần bổ sung dinh dưỡng ngay sau trận bằng đồ ăn mà đội cũng như Ban tổ chức chuẩn bị.

"Tôi không rõ Đình Bắc đói quá hay sao mà hiệp hai hơi đuối", ông thầy người Hàn Quốc đùa và cười lớn, "Thành thực mà nói, Đình Bắc đã chơi quá tốt. Trong vai trò tiền đạo, cậu ấy vừa khuấy đảo hàng thủ đối phương vừa gây áp lực, hỗ trợ phòng ngự. Tôi mong đợi những màn trình diễn xuất sắc hơn nữa từ cậu ấy".

Ở trận tiếp theo gặp U23 Kyrgyzstan, ông nói: "Trận đầu tiên chúng tôi đã có 3 điểm. Toàn đội đang nỗ lực để chuẩn bị thật tốt, hướng tới 3 điểm tiếp theo để mở ra cánh cửa vào vòng trong. Hy vọng người hâm mộ tiếp tục dõi theo, cổ vũ chúng tôi trong hành trình này".