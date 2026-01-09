Real Madrid tái ngộ Barcelona trong trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha

TPO - Real Madrid vượt qua kình địch cùng thành phố Atletico Madrid theo kịch bản nghẹt thở với tỷ số 2-1 trong trận bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha. Với chiến thắng này, Los Blancos chính thức giành vé vào chung kết gặp Barcelona, hứa hẹn một trận “El Clasico” đầy kịch tính vào cuối tuần.

Rodrygo và Valverde tỏa sáng giúp Real Madrid đánh bại Atletico Madrid.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid đã sớm dồn ép đối thủ và có được bàn mở tỷ số chỉ sau khoảng hơn một phút thi đấu khi Federico Valverde tung cú sút phạt trực tiếp đẹp mắt khiến thủ môn Jan Oblak chỉ biết chôn chân trước sự bất ngờ. Đây là đòn phủ đầu giúp đội bóng của Xabi Alonso kiểm soát thế trận và tạo ra các tình huống tấn công tiếp theo.

Sang hiệp hai, Los Blancos tiếp tục nhân đôi cách biệt. Rodrygo, với cú dứt điểm lạnh lùng sau khi vượt qua hàng thủ Atletico, đã lập công và nhấn chìm hy vọng của đối thủ. Mặc dù Alexander Sorloth ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Atletico chỉ ba phút sau đó, đội bóng thành Madrid không thể tìm được bàn gỡ để đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Bên phía Atletico Madrid, dù tạo được những cơ hội nguy hiểm trong hiệp thi đấu thứ hai, họ vẫn không thể vượt qua hệ thống phòng ngự thi đấu tập trung của Real. Thủ môn Jan Oblak có nhiều pha cứu thua quan trọng, nhưng những nỗ lực của đội bóng Rojiblancos cuối cùng không thể tìm được bàn thứ hai.

Chiến thắng này còn có ý nghĩa lớn với Real Madrid khi giúp họ nối dài chuỗi thành tích ấn tượng gần đây và tạo đà tâm lý hưng phấn trước trận chung kết gặp Barcelona. Barcelona đã sớm có mặt ở trận đấu cuối cùng sau khi hủy diệt Athletic Bilbao với tỷ số 5-0 ở trận bán kết trước đó.

Cùng nhau, Real Madrid và Barcelona sẽ tranh tài trong trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha. Đây là lần thứ 2 liên tiếp hai đội bóng đối đầu với nhau trong trận đấu cuối cùng của giải đấu.