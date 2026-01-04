Nhận định Real Madrid vs Real Betis, 22h15 ngày 4/1: Thử thách khó nhằn

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Real Betis, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid bước vào cuộc chạm trán Real Betis với áp lực buộc phải thắng để tiếp tục bám đuổi Barcelona. Trong khi các vị khách đến Bernabeu cùng sự tự tin nhờ phong độ ổn định và thành tích đối đầu không hề lép vế trong thời gian gần đây.

Real Betis thường gây nhiều khó khăn cho Real Madrid trong vài năm vừa qua.

Nhận định Real Madrid vs Real Betis

Real Madrid bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải với vị thế bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua vô địch La Liga. Sau 18 vòng đấu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đứng thứ hai và kém Barcelona 4 điểm. Khoảng cách này buộc thầy trò HLV Xabi Alonso không được phép sảy chân thêm nếu còn muốn lật ngược tình thế.

Khép lại năm 2025, Real Madrid đã kịp lấy lại đà hưng phấn bằng chuỗi ba chiến thắng liên tiếp. Những kết quả này phần nào xua tan nỗi thất vọng sau giai đoạn sa sút trước đó, thời điểm Los Blancos đánh mất ngôi đầu và để Barca tạo ra lợi thế đáng kể.

Dẫu vậy, áp lực dành cho Real Madrid vẫn là rất lớn. Sau cuộc đối đầu với Real Betis, Real Madrid sẽ nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Siêu cúp Tây Ban Nha. Trận bán kết với Atletico Madrid hứa hẹn đầy căng thẳng, và viễn cảnh chạm trán Barcelona ở chung kết càng khiến lịch thi đấu của Los Blancos thêm phần khắc nghiệt.

Ở phía bên kia, Real Betis đang có tâm lý khá thoải mái sau khi khép lại năm 2025 bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Getafe. Đội bóng xứ Andalusia đã thắng 3 trong 4 trận gần nhất trên mọi mặt trận, cho thấy phong độ tương đối ổn định. Betis hiện đứng thứ sáu, tạo ra khoảng cách an toàn so với nhóm bám đuổi phía sau.

Điểm đáng tiếc lớn nhất của thầy trò HLV Manuel Pellegrini nằm ở việc họ hòa quá nhiều. Dù chỉ để thua 3 trận từ đầu mùa, nhưng 7 kết quả chia điểm khiến Betis chưa thể bứt phá lên nhóm cao hơn. Dẫu vậy, đây vẫn là tập thể có tổ chức tốt và không dễ bị khuất phục, đặc biệt khi đối đầu với các ông lớn.

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội cũng mang lại cho Betis không ít sự tự tin, họ từng đánh bại Real Madrid hồi tháng 3/2025. Dù đã không thể ca khúc khải hoàn trên sân của Los Blancos kể từ năm 2019, nhưng việc 4/7 lần chạm trán gần nhất ở La Liga kết thúc với tỷ số hòa cho thấy Betis luôn biết cách gây khó khăn cho đối thủ.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Real Betis

Real Madrid chỉ nhận 1 thất bại trong 6 vòng vừa qua tại La Liga, giành 3 chiến thắng và hòa 2 trận. Real Betis đạt thành tích thắng 2, hòa 3, thua 1.

Real Madrid thường xuyên đánh bại Betis trong các trận đấu trên sân nhà. Trong 10 lần đối đầu gần đây, Los Blancos đã thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận.

Tuy nhiên, đội bóng được hưởng niềm vui trong lần gặp nhau gần nhất lại là Betis, khi họ đả bại Real Madrid tại Benito Villamarin.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Real Betis

Real Madrid sẽ thiếu vắng Carvajal, Alexander-Arnold, Militao, Brahim Diaz và Kylian Mbappe.

Real Betis không có sự phục vụ của Isco, Bakambu, Ezzalzouli và Amrabat. Junior Firpo và Diego Llorente bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Real Betis

Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Rudiger, Carreras; Bellingham, Tchouameni, Guler; Rodrygo, Gonzalo Garcia, Vinicius.

Real Betis: Valles; Bellerin, Natan, Bartra, Gomez; Deossa, Roca; Antony, Fornals, Ruibal; Hernandez.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 2-1 Real Betis