LĐBĐ Indonesia bổ nhiệm HLV từng dự World Cup

TPO - LĐBĐ Indonesia gây chú ý khi bổ nhiệm HLV John Herdman, người từng giúp đội tuyển nam và nữ Canada tham dự World Cup. Động thái này cho thấy tham vọng bứt phá mạnh mẽ của nền bóng đá Indonesia.

HLV John Herdman từng giúp đội tuyển nam và nữ Canada tham dự World Cup.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) vừa công bố bổ nhiệm John Herdman làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tham vọng nâng cao vị thế bóng đá xứ Vạn đảo.

Chiến lược gia 50 tuổi người Anh được đánh giá là một trong những nhà cầm quân có lý lịch nổi bật hiếm thấy ở khu vực. Ông từng dẫn dắt cả đội tuyển nam và nữ Canada đến các vòng chung kết World Cup, điều ít HLV nào làm được trong sự nghiệp.

Trong giai đoạn dẫn dắt tuyển nữ Canada, Herdman góp mặt ở World Cup 2007 và 2011, đồng thời là kiến trúc sư cho hai tấm huy chương đồng tại Olympic London 2012 và Rio 2016. Khi chuyển sang dẫn dắt tuyển nam Canada, ông tiếp tục tạo dấu ấn lịch sử khi giúp đội bóng này vượt qua vòng loại để đến World Cup 2022 tại Qatar, chấm dứt 36 năm chờ đợi.

PSSI kỳ vọng việc đưa về một HLV từng kinh qua sân chơi đỉnh cao sẽ không chỉ cải thiện thành tích trên sân mà còn định hình phong cách chơi và hệ thống phát triển bền vững cho bóng đá Indonesia. Lãnh đạo liên đoàn mong muốn Herdman sẽ xây dựng một bản sắc chiến thuật rõ ràng và nâng tầm các đội tuyển từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia.

Thách thức dành cho nhà cầm quân mới không nhỏ khi lịch thi đấu trong năm 2026 của đội tuyển diễn ra dày đặc với nhiều đợt tập trung trong năm và mục tiêu lớn nhất là ASEAN Cup 2026, dự kiến khai mạc từ cuối tháng 7. Đây sẽ là dịp để Indonesia thể hiện sự đổi mới dưới thời HLV từng dự World Cup.