VCK U23 châu Á quan trọng như thế nào với chủ nhà Saudi Arabia?

TPO - Mặc dù chỉ là giải trẻ, nhưng VCK U23 châu Á 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nước chủ nhà Saudi Arabia.

Vào giữa tuần qua, Saudi Arabia đã tổ chức buổi huấn luyện thực địa cho 600 tình nguyện viên của VCK U23 châu Á 2026, địa điểm chính là 4 sân thi đấu, gồm Sân vận động Hoàng tử Faisal bin Fahd và Sân vận động Câu lạc bộ Al-Shabab ở Riyadh, Sân vận động Hoàng tử Abdullah Al-Faisal và Sân vận động Thành phố Thể thao Vua Abdullah ở Jeddah.

Các buổi huấn luyện này nhằm mục đích giúp các tình nguyện viên làm quen với các cơ sở thể thao và tiện ích, đào tạo thực hành mô phỏng môi trường làm việc trong các trận đấu. Trước đó, họ cũng hoàn thành các chương trình đào tạo lý thuyết tổng quát và chuyên ngành.

600 tình nguyện viên cho một giải trẻ, rõ ràng Saudi Arabia rất coi trọng VCK U23 châu Á 2026. Việc Vương quốc nằm ở bán đảo Ả Rập đăng cai giải đấu này nằm trong một dự án thể thao dài hạn tầm quốc gia, và VCK U23 châu Á 2026 không chỉ giới hạn ở khâu tổ chức ở một giải đấu đơn lẻ mà còn mở rộng đến việc xây dựng một hệ thống tổ chức bền vững, đồng thời phản ánh sự sẵn sàng về mặt quản lý, cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm vận hành, qua đó khẳng định quốc gia này là một điểm đến hấp dẫn, đáng tin cậy và đẳng cấp về mặt tổ chức sự kiện.

Trên khía cạnh bóng đá, VCK U23 châu Á 2026 là bài kiểm tra về mặt chuyên môn, chiến thuật và tinh thần ở cấp độ cao. Với tư cách chủ nhà, U23 Saudi Arabia - đối thủ lớn nhất của U23 Việt Nam ở bảng A - được kỳ vọng sẽ vượt qua áp lực khán giả nhà và lên ngôi vô địch, tái lập thành tích năm 2022.

Không dừng lại ở đó, đội quân của HLV Luigi Di Biagio còn phải thể hiện bản sắc rõ ràng dựa trên tính tổ chức, kỷ luật, khả năng chuyển đổi trạng thái với tốc độ cao và phát huy phẩm chất cá nhân trong khuôn khổ tập thể.

Yêu cầu cao như vậy bởi Saudi Arabia coi VCK U23 châu Á là cột mốc quan trọng để đánh giá kết quả đào tạo của các học viện, lộ trình phát triển cũng như mối liên kết giữa lứa trẻ và ĐTQG. Chính vì vậy, họ muốn kết quả mà U23 Saudi Arabia tạo ra dựa trên hệ thống chiến thuật, phong độ và lối chơi nhất quán, không phải những khoảnh khắc chói sáng bột phát hoặc mang tính cá nhân.

Sau những thất bại gần đây của đội tuyển Saudi Arabia ở Gulf Cup và Arab Cup, niềm hy vọng gửi gắm vào lứa U23, được coi là nòng cốt cho World Cup 2034 sẽ diễn ra trên sân nhà. Họ mong muốn thông qua VCK U23 châu Á 2026 để khôi phục niềm tin của người hâm mộ, rằng một đội bóng tốt có thể được tạo ra thông qua môi trường rèn luyện kỷ luật, sự đoàn kết và tư duy bóng đá hiện đại.

Tóm lại, việc đăng cai giải đấu là phép thử thực sự về chiều sâu của dự án bóng đá dài hạn theo đuổi nhiều năm, song song với chiến lược đưa vương quốc thuộc bán đảo Ả Rập thành một trung tâm thể thao toàn cầu. Thầy trò Luigi Di Biagio không được phép thất bại, và phải đăng quang theo cách thuyết phục nhất.