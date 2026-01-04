Nhận định Man City vs Chelsea, 00h30 ngày 5/1: Đại chiến một chiều

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Chelsea, vòng 20 Ngoại hạng Anh 2025/26 lúc 00h30 ngày 5/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chelsea đang hỗn loạn và Man City với phong độ cao sẽ tiếp tục làm trầm trọng thêm tình trạng của The Blues bằng một chiến thắng đậm.

Nhận định trước trận đấu Man City vs Chelsea

Ngay trong ngày đầu năm mới, Enzo Maresca đã nhận trát sa thải từ Ban lãnh đạo Chelsea. Thành thực mà nói, HLV người Italia vốn không được lòng những người đứng đầu cũng như các CĐV của The Blues, và thành tích tệ hại kéo dài khiến một cuộc chia tay là không thể tránh khỏi. Chỉ có điều thời điểm này không mấy thích hợp cho một sự thay đổi, khi đội bóng Tây London đối mặt với lịch thi đấu dày đặc và cam go, bắt đầu bằng chuyến làm khách tới Etihad của Man City.

Điều trùng hợp là Man City chính là đội muốn đưa Maresca về để thay thế Pep Guardiola, người đang có ý định ra đi vào cuối mùa giải. Khi còn tại vị, Maresca đã hai lần thông báo cho Ban lãnh đạo về các cuộc tiếp tục từ Man City. Giờ thì ông không cần phải báo cáo nữa, nhưng liệu Man City còn giữ ý định hay không lại là việc khác.

Về phía Chelsea, người thay thế vẫn chưa được xác định. Họ thậm chí cũng chưa quyết định chính thức về HLV tạm quyền. Nhiều khả năng trong trận đấu với Man City tối nay, HLV đội U21 Calum McFarlane sẽ đảm nhận trọng trách đứng trên đường pitch với nhiệm vụ tìm kiếm một kết quả khả quan. Đây có thể là mục tiêu quá khó, bởi Man City luôn rất mạnh trên sân nhà và cũng có lịch sử đối đầu áp đảo The Blues.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Chelsea

Kể từ sau trận thắng Man City 2-1 ở Champions League 2020/21 đến nay, Chelsea không thể thắng thêm bất cứ trận nào khác trên mọi đấu trường. 11 lần chạm trán đã qua, Man City thắng tới 9 và 3 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Tại Premier League mùa trước, The Citizens thắng cả hai lượt trận với tổng tỷ số 5-1. Nói cách khác, không một HLV của Chelsea nào thời hậu Abramovich từng đánh bại Man City.

Sau những chệch choạc đầu mùa, Man City cũng đang trở lại với phong độ vốn có và nằm trong tốp 3 Premier League, tranh chấp ngôi vô địch cùng Arsenal. Trước trận hòa Sunderland vòng trước, thầy trò Pep Guardiola đã có 6 trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Riêng sân nhà, chuỗi chiến thắng đã được kéo dài lên 8 trận.

Còn Chelsea, việc Maresca bị sa thải là hậu quả của thành tích kém cỏi, chỉ thắng 2/9 trận đã qua ở mọi mặt trận (còn lại thua 3 hòa 5). Tại Premier League, The Blues cũng không thắng 3 trận sân khách gần nhất (hòa 2 thua 1).

Thông tin lực lượng Man City vs Chelsea

Man City đã chào đón Jeremy Doku trở lại vào tuần trước, nhưng lại mất Savinho và Nico Gonzalez vì chấn thương ở Wearside. Đội chủ nhà hiện thiếu tới 7 cầu thủ, gồm hai cầu thủ nói trên và Oscar Bobb, John Stones, Mateo Kovacic, cùng hai cầu thủ Omar Marmoush, Rayan Ait Nouri về dự CAN Cup 2025.

Bên phía Chelsea, khả năng ra sân của Marc Cucurella còn bỏ ngỏ, trong khi Levi Colwill, Romeo Lavia, Dario Essugo và Jorrel Hato chắc chắn ngồi ngoài. Mất mát lớn nhất là việc Moises Caicedo bị treo giò một trận vì nhận đủ 5 thẻ vàng từ đầu mùa.

Đội hình dự kiến Man City vs Chelsea Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Silva, Rodri, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Chalobah, Gusto; James, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Dự đoán tỷ số Man City 3-1 Chelsea