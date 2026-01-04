Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

99% Morocco sẽ tổ chức FIFA Club World Cup 2029

Thanh Hải
TPO - Không phải Brazil, Mỹ, Qatar hay Tây Ban Nha, những quốc gia mong muốn đăng cai FIFA Club World Cup 2029, FIFA dường như đã chọn Morocco là nơi sẽ diễn ra FIFA Club World Cup 2029.

Theo hãng tin Hespress (Morocco), Morocco được xác định là lựa chọn hàng đầu để đăng cai FIFA Club World Cup 2029.

"Các nguồn tin đáng tin cậy từ các cơ quan đứng đầu bóng đá châu Phi và thế giới xác nhận, Morocco có những lợi thế vượt trội so với các ứng cử viên khác và đang ở vị trí dẫn đầu cuộc đua", Hespress khẳng định "Những nguồn tin cũng cho biết, cơ hội chiến thắng của Morocco là 99%. 1% cuối cùng chỉ là thông báo chính thức từ FIFA".

Cách đây một năm, FIFA đã mở văn phòng ở Rabat, thủ đô của Morocco để tiện cho việc xúc tiến World Cup 2030, giải đấu mà quốc gia này đồng đăng cai với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới cũng tin rằng việc tổ chức FIFA Club World Cup 2029 là một cuộc tổng duyệt cho giải đấu diễn ra sau đó 1 năm, kiểm nghiệm cơ sở hạ tầng, năng lực tổ chức, hậu cần cũng như tích lũy kinh nghiệm quản lý các sự kiện đẳng cấp thế giới.

Trước đây FIFA thường tổ chức FIFA Confederations Cup vào năm trước World Cup. Giải đấu này quy tụ các đội vô địch của sáu lục địa cùng đội đương kim vô địch World Cup và nước chủ nhà, nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của nơi đăng cai World Cup. Vào tháng 3/2019, FIFA xác nhận giải sẽ bị thay thế bởi FIFA Club World Cup phiên bản mở rộng.

Mặc dù FIFA Club World Cup 2025 diễn ra tại Mỹ, một trong ba nước đồng tổ chức World Cup 2026, nhưng không có văn bản nào quy định các giải tiếp theo phải diễn ra ở nước chủ nhà World Cup. Tuy nhiên có vẻ như FIFA vẫn duy trì cách tiếp cận này và chọn Morocco để tìm ra nhà vô địch cấp CLB thứ hai sau Chelsea. Chỉ hơi ngạc nhiên, tại sao họ lại bỏ qua Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hai quốc gia đồng đăng cai với Morocco, đồng thời cơ sở vật chất luôn ở trạng thái sẵn sàng?

Thanh Hải
#FIFA Club World Cup 2029 #Cúp thế giới các CLB #Morocco CAN Cup 2025 #Morocco #chủ nhà Morocco

