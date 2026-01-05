Trước trận ra quân, tiền vệ Xuân Bắc chỉ ra những điểm đáng sợ của U23 Jordan

TPO - Theo tiền vệ Xuân Bắc, U23 Jordan thực sự đáng gờm với những phẩm chất vượt trội, nhưng U23 Việt Nam cũng có điểm mạnh của mình để hoàn toàn tự tin trước trận ra quân.

Trong các đối thủ của U23 Việt Nam tại bảng A VCK U23 châu Á 2026, có thể nói U23 Jordan là đội được đánh giá cao thứ hai sau chủ nhà U23 Saudi Arabia. Vì vậy trận ra quân lúc 18h30 (giờ Việt Nam) ngày 6/1 hứa hẹn sẽ rất khó khăn.

Theo tiết lộ của tiền vệ Xuân Bắc, trong ngày 4/1, song song với các bài tập chiến thuật, U23 Việt Nam đã có buổi họp phân tích đối thủ, đánh giá các điểm mạnh, yếu của U23 Jordan.

"Chúng tôi nhận thấy họ là đội bóng có tính tập thể cao, thiên về sức mạnh, thể hình cũng rất tốt. Hàng công Jordan cũng rất tốc độ và cầu thủ số 10 nhanh và khéo (Odeh Al-Fakhouri)", cầu thủ của PVF-CAND cho biết trong cuộc phỏng vấn chiều ngày 4/1.

Trước một đối thủ mạnh, lại đang có phong độ cao khi mới cầm hòa U23 Nhật Bản trong trận giao hữu tại Qatar, Xuân Bắc nói rằng "HLV Kim Sang-sik nhắc nhở toàn đội phải nỗ lực, chơi hơn khả năng để có kết quả tốt".

Xuân Bắc được biết đến là một cầu thủ có kỹ thuật tốt, chơi tốt cả hai chân và đa năng, đồng thời sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại cùng khả năng đọc tình huống nhạy bén. Chơi nổi bật tại PVF-CAND, cầu thủ người Phú Thọ cũng đóng vai trò quan trọng trong hai danh hiệu giành được năm 2025 của U23 Việt Nam, gồm chức vô địch giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33.

Để tạo dấu ấn ở giải đấu châu lục, Xuân Bắc nhận định anh và các đồng đội ở hàng tiền vệ "phải hoạt động nhiều hơn, bên cạnh nhiệm vụ tấn công phải liên tục gây áp lực lên đối thủ, hỗ trợ phòng ngự, giảm tải sức ép cho tuyến dưới".

"Các cầu thủ U23 Việt Nam đã tập luyện và thi đấu cùng nhau một thời gian dài nên rất gắn bó, hiểu ý, trên sân cũng đảm bảo sự kết nối, tính thông tin", Xuân Bắc chia sẻ thêm về điểm mạnh của U23 Việt Nam, bên cạnh tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và khát khao chiến thắng. Anh tin tưởng cả đội sẽ cùng làm nên một trận đấu hay, mở màn cho chiến dịch chinh phục VCK U23 châu Á 2026.