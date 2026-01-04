Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Trung vệ Nhật Minh: 'Các đối thủ đều ở đẳng cấp cao, nhưng U23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt nhất'

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo nhận định của trung vệ Nguyễn Nhật Minh, các đối thủ sắp tới ở VCK U23 châu Á 2026 đều rất mạnh với nhiều phẩm chất vượt trội. Tuy nhiên không vì thế mà U23 Việt Nam chùn bước.

nguyen-nhat-minh-u23-viet-nam-la.jpg

Với chiều cao lý tưởng, kinh nghiệm phong phú cùng tài năng và bản lĩnh, Nguyễn Nhật Minh nổi lên là nhân tố quan trọng trong hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam. Cùng Phạm Lý Đức và Nguyễn Hiểu Minh, anh hợp thành bộ ba yêu thích của HLV Kim Sang-sik ở trung tâm hàng thủ.

Tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 cũng như SEA Games 33, Nhật Minh và các đồng đội đã chơi xuất sắc để đăng quang ở cả hai giải đấu. Mặc dù vậy, trong một cuộc phỏng vấn, bản thân trung vệ của Hải Phòng nhận thức rõ, giữa những thành công ở đấu trường khu vực tới các giải châu lục có một khoảng cách rất xa.

Chuyến tập huấn tại Qatar và hiện tại đang tập luyện ở Saudi Arabia cũng khiến Nhật Minh mở mang nhiều điều. "Đây là lần đầu tiên tôi đến Saudi Arabia. Tôi nhận thấy nơi này có những điều kiện hoàn hảo để bóng đá chuyên nghiệp phát triển, với cơ sở vật chất hiện đại và sân bãi đẹp. Dĩ nhiên, nó tốt hơn nhiều so với mặt bằng chung Đông Nam Á", Nhật Minh nói trong cuộc phỏng vấn ngày 3/1, bên lề buổi tập thứ hai của U23 Việt Nam tại sân tập nằm kế bên sân vận động King Abdullah Sports City.

screenshot-20.png
Các cầu thủ U23 Việt Nam trong buổi tập thứ hai tại Saudi Arabia. (Ảnh: Tedtran TV)

Bên cạnh sự choáng ngợp, anh cho rằng môi trường này mang lại nhiều hứng khởi cũng như tiếp thêm tự tin cho các cầu thủ. "Tất cả đều rất lý tưởng để U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á 2026", Nhật Minh nói.

"Hiện U23 Việt Nam đã sang Trung Đông được một tuần, vì vậy cũng dần quen với thời tiết, múi giờ cũng như môi trường tập luyện. Đội cũng thường xuyên tập sớm nên có lẽ không có khó khăn gì khi phải chơi trận ra quân vào lúc 14h30", trung vệ sinh năm 2003 cho biết.

Về đối thủ Jordan, Nhật Minh đánh giá đây là một đội bóng chất lượng và đáng gờm, nhất là khi họ vừa cầm hòa 1-1 với U23 Nhật Bản trong trận giao hữu tại Qatar. Tuy nhiên anh cũng tiết lộ, U23 Việt Nam đang tập trung để hoàn thiện đội bóng và chưa có buổi phân tích sâu về U23 Jordan.

"Những thành công vừa qua của U23 Việt Nam tại đấu trường khu vực cũng mang lại sự tự tin nhất định, giúp chúng tôi sẵn sàng đương đầu với mọi đối thủ dù biết rằng họ ở đẳng cấp rất cao, thể hình cao lớn và sức mạnh trội hơn. U23 Việt Nam có những điểm mạnh riêng và sẽ cố gắng khắc chế họ. Mục tiêu của U23 Việt Nam là giành kết quả tốt nhất ở trận ra quân", trung vệ người Hải Phòng tuyên bố đầy mạnh mẽ.

Thanh Hải
