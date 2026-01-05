U23 Jordan mất hậu vệ hàng đầu khi đấu U23 Việt Nam trong ngày ra quân

TPO - Ahmad Al-Moghrabi đã bị chấn thương ở trong hiệp 1 trận giao hữu với Nhật Bản, buộc anh phải rời sân. Hậu vệ phải này sẽ nghỉ trận gặp Việt Nam vào chiều 6/1.

Ban đầu, các bác sĩ khẳng định anh kịp phục hồi cho trận gặp Việt Nam nhưng chấn thương phức tạp hơn dự kiến. Ahmad Al-Moghrabi phải nghỉ trận ra quân với Việt Nam và bỏ ngỏ màn so tài với U23 Saudi Arabia ở lượt trận thứ 2.

Ahmad Al-Moghrabi, người hiện chơi cho Al-Ramtha, được coi là một trong những cầu thủ nổi bật nhất ở hàng thủ U23 Jordan. Hậu vệ 22 tuổi này hoạt động tốt ở các vị trí cánh phải, từ hậu vệ đến tiền vệ tấn công. Khả năng leo biên cơ động và tung ra những đường tạt chất lượng giúp Al-Moghrabi chiếm được vị trí chính thức của U23 Jordan.

Anh đá chính trong tất cả các trận đấu của đội tuyển tại vòng loại U23 châu Á gặp Bhutan, Đài Bắc Trung Hoa và Turkmenistan. Ahmad Al-Moghrabi luôn thể hiện những màn trình diễn ấn tượng, giúp U23 Jordan trải qua hành trình vòng loại hoàn hảo với 3 trận toàn thắng, ghi 19 bàn và chỉ lọt lưới 1 bàn.

Ahmad Al-Moghrabi là hậu vệ phải số 1 của U23 Jordan

Đây là sự vắng mặt quan trọng thứ 4 của U23 Jordan trước trận ra quân VCK U23 châu Á 2026. Họ tham dự sự kiện này mà không có Abu Taha, Al Azaizeh, Ibrahim Sabra vì không được CLB chủ quản nhả quân, trong khi Mohammad Abu Hazeem phải bỏ giải do chấn thương.

HLV Omar Najhi đang đau đầu với hàng loạt mất mát. Nhưng U23 Jordan vẫn rất tự tin vượt qua vòng bảng. Trong các trận giao hữu trước đó với UAE, Syria, Uzbekistan và Nhật Bản, HLV Omar Najhi tập trung vào việc tạo cơ hội thi đấu cho càng nhiều cầu thủ càng tốt ở các vị trí khác nhau để chuẩn bị cho mọi tình huống. Ví dụ như ở vị trí của Ahmad Al-Moghrabi, ông sẽ dùng Abdullah Al-Munais.