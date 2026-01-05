Khuất Văn Khang và dàn sao trẻ đáng chờ đợi tại giải U23 châu Á

TPO - Ngày mai, vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ khai màn tại Saudi Arabia, với sự góp mặt của 16 đội bóng hàng đầu châu lục. Bảng A gồm Việt Nam, Jordan, Kyrgyzstan và đội chủ nhà Saudi Arabia, hứa hẹn căng thẳng khi mỗi đội mang đến những ngôi sao trẻ được kỳ vọng dẫn dắt hành trình chinh phục chức vô địch.

Ngày mai, vòng chung kết U23 châu Á lần thứ bảy sẽ chính thức khởi tranh tại Saudi Arabia. 16 đội tuyển mạnh nhất châu lục đã công bố danh sách cầu thủ, và như thường lệ, AFC đã chọn ra một ngôi sao đáng chú ý ở mỗi đội.

Bảng A hứa hẹn là một trong những bảng đấu căng thẳng, với sự góp mặt của Việt Nam, Jordan, Kyrgyzstan và đội chủ nhà Saudi Arabia, mỗi đội đều mang đến những ngôi sao trẻ được kỳ vọng dẫn dắt đội nhà tới vinh quang.

Theo AFC, U23 Việt Nam bước vào giải với tâm thế đầy tự tin sau khi giành HCV SEA Games 33. Trái tim của đội chính là tiền vệ Khuất Văn Khang, cầu thủ 21 tuổi đã thường xuyên thi đấu ở đội tuyển quốc gia.

Văn Khang không chỉ nhạy bén trong việc phân phối bóng mà còn sở hữu khả năng lãnh đạo và sự điềm tĩnh cần thiết cho các trận đấu căng thẳng tại bảng A. Anh là nhân tố quan trọng để Việt Nam hướng tới kết quả tốt hơn á quân năm 2018, đặc biệt trong các trận đấu quyết định.

Ba đội còn lại ở bảng A, Jordan mang đến niềm hy vọng từ ngòi nổ tấn công Odeh Fakhoury, người đã có chiến dịch vòng loại đầy ấn tượng và vừa góp mặt tại FIFA Arab Cup 2025. Fakhoury nổi bật với khả năng tìm khoảng trống và dứt điểm chính xác, trở thành trung tâm trong tham vọng cạnh tranh từng điểm số của Jordan ở bảng đấu được đánh giá khó khăn này.

Đối với Kyrgyzstan, đây là lần đầu tiên đội bóng tân binh này góp mặt tại VCK U23 châu Á. Tất cả hy vọng của đội đặt vào tiền vệ sáng tạo Kimi Merk. Anh đã để lại dấu ấn ở vòng loại nhờ khả năng ghi bàn lẫn kiến tạo. Sự đa năng của anh sẽ là yếu tố then chốt để Kyrgyzstan khởi đầu giải đấu ấn tượng, tạo dấu ấn trong lần đầu tham dự.

Là đội chủ nhà, Saudi Arabia mang đến kỳ vọng lớn nhất cho người hâm mộ. Tiền vệ Musab Aljuwayr, nhân tố quan trọng trong chiến dịch vòng loại FIFA World Cup 2026 dưới thời HLV Herve Renard, sẽ là điểm sáng trên hàng công. Khả năng sáng tạo của Aljuwayr hứa hẹn mang tới những đường chuyền quyết định. Nếu anh thể hiện đúng kỳ vọng, đội bóng vàng xanh hoàn toàn có cơ hội nâng cao chức vô địch lần thứ hai ngay trên sân nhà.