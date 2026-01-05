Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Bắt chính trận ra quân của U23 Việt Nam là trọng tài luôn mang đến niềm vui chiến thắng

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trọng tài sẽ cầm còi trận ra quân của U23 Việt Nam không phải cái tên xa lạ, khi chúng ta toàn thắng cả 3 trận ông này bắt chính.

1000042841.jpg

Theo phân công của Ban tổ chức, trọng tài người Hàn Quốc Choi Hyun-jai sẽ bắt chính ở trận ra quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, gặp U23 Jordan lúc 18h30 ngày 6/1.

Ông Choi Hyun-jai khởi đầu sự nghiệp cầm còi chuyên nghiệp từ năm 2019 và được công nhận cấp FIFA chỉ 1 năm sau đó. Vị vua áo đen này thường xuyên điều hành các trận đấu tại K-League, giải đấu hạng cao nhất Hàn Quốc, đồng thời thường xuyên làm nhiệm vụ ở các trận quan trọng tại các giải đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á, trong đó có vòng loại và VCK U23 châu Á.

Ông Choi Hyun-jai cũng khá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi cầm còi 3 trận có sự tham gia của các đội tuyển Việt Nam.

Năm 2022, ông điều hành trận U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia tại SEA Games 31 dưới thời HLV Park Hang-seo. Trận này chúng ta giành chiến thắng 3-0. Trong hành trình giành vé dự VCK U23 châu Á 2026, ông Choi Hyun-jai bắt chính ở trận thắng 1-0 của U23 Việt Nam trước U23 Singapore. Ông cũng làm trọng tài thứ tư trong trận thắng quyết định trước Yemen vào tháng 9/2025.

Hồi tháng 10/2025, trọng tài người Hàn Quốc bắt chính trận tuyển Việt Nam thắng Nepal 1-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thống Nhất (TPHCM).

Vì vậy, chúng ta hy vọng U23 Việt Nam tiếp tục cái duyên mang lại chiến thắng ở trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Jordan trên SVĐ King Abdullah Sports City Hall, Jeddah (Saudi Arabia).

Thanh Hải
#Trọng tài chính trận U23 Việt Nam #Lịch sử điều hành của trọng tài Choi Hyun-jai #Vai trò trọng tài trong thành tích của U23 Việt Nam #Thông tin về trọng tài tại VCK U23 châu Á 2026 #Những trận đấu trọng tài Choi Hyun-jai đã cầm còi

Xem thêm

Cùng chuyên mục