Nhận định Algeria vs CH Congo, 23h00 ngày 6/1: Căng như dây đàn

TPO - Nhận định bóng đá Algeria vs CH Congo, vòng 1/8 CAN 2025 lúc 23h00 ngày 6/1. Cập nhật thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Algeria và CH Congo. Algeria được đánh giá vượt trội và hứa hẹn sẽ giành vé vào tứ kết cho dù mọi chuyện không dễ dàng.

Algeria sẽ đối đầu với CH Congo tại Sân vận động Hoàng tử Moulay Hassan vào đêm thứ Ba để tranh một suất vào tứ kết Cúp bóng đá châu Phi 2025. Cả hai đội đều thể hiện ấn tượng trong giai đoạn vòng bảng, Algeria đứng đầu bảng E với thành tích toàn thắng, trong khi CH Congo cũng bất bại và giành 7/9 điểm tối đa ở bảng D.

6/8 trận ở vòng knock-out đầu tiên của CAN Cup 2025 đã kết thúc mà không có bất ngờ nào đáng kể. Các đội bóng được đánh giá cao hơn đều giành vé đi tiếp, cho dù với kịch bản khác nhau. Một số đội tuyển yếu hơn cũng chỉ có thể tạo ra thế trận giằng co, hoặc cùng lắm kéo đối thủ vào hiệp phụ như Benin (thua Ai Cập 1-3 sau 120 phút).

Kịch bản tương tự hứa hẹn xảy ra vào tối nay. Cho dù CH Congo đang có phong độ cao và sở hữu lối chơi mạnh mẽ, nhưng họ khó lòng tạo ra bất ngờ trước Algeria được đánh giá vượt trội. Sau khi xuất sắc giành vé play-off liên lục địa World Cup 2026, CH Congo tiếp tục gây ấn tượng tại vòng bảng CAN Cup 2025 với thành tích bất bại. Dù vậy, sức mạnh và đẳng cấp của họ vẫn bị đánh giá thấp hơn Algeria một bậc.

Đây là điều dễ hiểu bởi lẽ Algeria sở hữu đội hình đồng đều với nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu. Ngoài ra, Mahrez dù đã đến Saudi Arabia “dưỡng già” nhưng vẫn giữ được đẳng cấp rất cao. Cựu ngôi sao Man City ghi bàn trong 2 trận đầu tiên của vòng bảng trước khi được nghỉ ngơi ở trận cuối cùng, khi Algeria đã giành vé sớm vào vòng knock-out.

Algeria là một trong hai đội hiếm hoi toàn thắng ở vòng bảng CAN Cup 2025 bên cạnh Nigeria. Không những vậy, họ là đội tuyển ghi nhiều bàn nhất (8 bàn) và thủng lưới ít nhất (1 bàn). Sự xuất sắc của Algeria ở cả phòng ngự và tấn công biến họ trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Đối đầu với CH Congo sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho sức mạnh của Algeria, đặc biệt là hàng công. CH Congo đang có chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp, trong đó có đến 6 trận giữ sạch lưới. Ở trận chung kết tranh vé play-off World Cup 2026 vừa qua, họ vượt qua đối thủ rất mạnh là Nigeria.

Cặp đấu này vì thế được xem là hấp dẫn nhất vòng 1/8 CAN Cup 2026. Algeria được đánh giá cao hơn, nhưng họ cần giữ sự tập trung cao độ nếu muốn vượt qua CH Congo. Không loại trừ khả năng hai đội sẽ phải bước vào hiệp phụ, thậm chí là loạt sút luân lưu để phân thắng thua.

Phong độ Algeria vs CH Congo