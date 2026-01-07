Nhận định Crystal Palace vs Aston Villa, 02h30 ngày 8/1: Khuất phục 'Đại Bàng'

TPO - Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Aston Villa, Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Phong độ sa sút của Crystal Palace trái ngược hoàn toàn với sự thăng tiến của Aston Villa trong cuộc đua vô địch. Dù vậy, lịch sử đối đầu đang đứng về phía “Đại Bàng”, biến màn so tài trở thành bài kiểm tra không dễ dàng cho thầy trò Unai Emery.

Aston Villa được đánh giá cao hơn Crystal Palace.

Nhận định Crystal Palace vs Aston Villa

Sau giai đoạn thăng hoa hồi tháng 12 với ba chiến thắng liên tiếp, Crystal Palace bất ngờ chững lại. Đội bóng của HLV Oliver Glasner đã không thể giành chiến thắng trong bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường. Bước sang năm 2026, Palace vẫn chưa tìm lại được nhịp điệu quen thuộc. Hai trận mở màn trước Fulham và Newcastle chỉ mang về vỏn vẹn một điểm. Đặc biệt, chuyến làm khách tại St James’ Park cuối tuần qua chứng kiến “Đại Bàng” gục ngã 0-2 trước Newcastle.

Hiện tại, Crystal Palace đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng sau 20 vòng đấu, kém nhóm dự Champions League 7 điểm. Mục tiêu trước mắt của Glasner và các học trò là chấm dứt cơn khát chiến thắng tại Selhurst Park, nơi họ chưa thắng trận nào kể từ sau khi đánh bại AZ Alkmaar hồi đầu tháng 11.

Phong độ sân nhà yếu kém đang là rào cản lớn nhất với Palace. Tính đến thời điểm này, họ mới chỉ có hai chiến thắng tại Selhurst Park ở Premier League, thành tích chỉ khá hơn đội cuối bảng Wolves. Chính sự thiếu ổn định này khiến Palace dần bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua bám đuổi nhóm trên.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa vẫn đang duy trì sự ổn định đáng nể vào mùa giải 2025/2026. Chuỗi 11 trận thắng liên tiếp của Villa trên mọi đấu trường chỉ bị chặn đứng bởi đội đầu bảng Arsenal, khép lại năm 2025 không trọn vẹn.

Tuy nhiên, đội bóng vùng Midlands nhanh chóng lấy lại đà hưng phấn bằng chiến thắng 3-1 trước Nottingham Forest. Việc Man City bị Chelsea cầm hòa cuối tuần qua cũng mang lại lợi thế không nhỏ cho Aston Villa. Đội chủ sân Villa Park hiện đã cân bằng điểm số với Man City (42 điểm), dù vẫn kém Arsenal 6 điểm trong cuộc đua vô địch.

Dẫu vậy, lịch sử đối đầu lại không ủng hộ Aston Villa khi họ thường nhận nhiều thất bại trước Crystal Palace trong vài mùa giải gần đây. Đây rõ ràng là thách thức không nhỏ nếu Villa muốn tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Crystal Palace vs Aston Villa

Crystal Palace chỉ thắng 1 trong 6 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, nhận tới 4 thất bại và có 1 kết quả hòa. Trong khi đó, Aston Villa đạt thành tích thắng 5, thua 1.

Crystal Palace vẫn luôn gây khó khăn cho Aston Villa trong các lần đối đầu trực tiếp. Trong 6 lần đối đầu gần đây, "Đại Bàng" thắng 5, thua 1. Lần gần nhất, Aston Villa được hưởng niềm vui đã diễn ra cách đây hơn 2 năm.

Thông tin lực lượng Crystal Palace vs Aston Villa

Crystal Palace không có sự phục vụ của Chadi Riad, Will Hughes, Chris Richards, Cardines, Kporha, Cheick Doucoure, Kamada, Daniel Munoz, Nketiah và Ismaila Sarr.



Aston Villa thiếu Amadou Onana, Pau Torres, Mings, Barkley do chấn thương. Guessand đang thi đấu tại Cúp bóng đá châu Phi.

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Aston Villa

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Rodney, Wharton, Hughes, Mitchell; Johnson, Pino; Mateta.

Aston Villa: Martinez; Cash Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins.

Dự đoán tỷ số Crystal Palace 1-3 Aston Villa