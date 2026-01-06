Nhận định vòng 1/8 Cúp châu Phi Bờ Biển Ngà vs Burkina Faso, 02h00 ngày 7/1: Chờ đợi bất ngờ

TPO - Nhận định bóng đá Bờ Biển Ngà vs Burkina Faso, Cúp châu Phi - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Ở vòng 16 đội, chúng ta sẽ chứng kiến cuộc đối đầu giữa Bờ Biển Ngà và Burkina Faso. Đây là cặp đấu chứa đựng nhiều bất ngờ.

Nhận định trước trận đấu Bờ Biển Ngà vs Burkina Faso

Bờ Biển Ngà đã dễ dàng vượt qua giai đoạn vòng bảng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Emerse Fae, họ đã thể hiện một màn trình diễn ấn tượng, giành được 7 trong tổng số 9 điểm.

Ở trận đấu đầu tiên, Bờ Biển Ngà giành chiến thắng 1-0 trước Mozambique, sau đó họ hòa 1-1 với Cameroon và vượt qua Gabon với tỷ số 3-2 trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Thành tích này giúp họ đứng đầu bảng đấu dù có thể nói, Bờ Biển Ngà chưa phô diễn hết năng lực của mình.

Tại giải đấu này, đội tuyển Bờ Biển Ngà đang thể hiện lối chơi mạnh mẽ và táo bạo, áp đảo đối thủ bằng thể lực và tốc độ bùng nổ ở hai bên cánh. Mặc dù hàng phòng ngự đôi khi có thể lúng túng song Bờ Biển Ngà vẫn đạt được những kết quả khả quan nhờ vào bản lĩnh và sự tỏa sáng cá nhân của các thủ lĩnh. Diallo, Kessie là những cái tên như vậy.

Không chỉ ở giải đấu này, Bờ Biển Ngà đã thể hiện bùng nổ trong cả một giai đoạn trước đó. Đội bóng ghi trung bình 1,8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 0,5 bàn mỗi trận. Đây là thống kê ấn tượng bậc nhất châu Phi, nhỉnh hơn cả những đội tuyển tinh hoa của châu lục đen như Algeria, Ai Cập hay Senegal…

Bờ Biển Ngà sẽ không dễ dàng khi gặp Burkina Faso

Phong độ, lịch sử đối đầu Bờ Biển Ngà vs Burkina Faso

Thực ra Burkina Faso cũng không quá lép vế. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Brahma Traore, họ giành được 6 trong tổng số 9 điểm sau 3 trận. Ở vòng đầu tiên, Burkina Faso có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Guinea Xích đạo, giành chiến thắng 2-1. Ở vòng thứ hai, họ để thua Algeria 0-1 nhưng ở trận đấu cuối cùng, họ đã vượt qua Sudan với tỷ số 2-0.

Burkina Faso là một đội bóng mạnh mẽ và kiên cường, luôn thi đấu không ngừng nghỉ trong suốt 90 phút, tập trung chủ yếu dựa vào các pha phản công. Họ không ngại chơi phòng ngự quyết liệt, các cầu thủ chạy cánh tốc độ của họ có thể khai thác bất kỳ sai lầm nào của đối phương. Đội hình của Burkina Faso không quá lép vế so với Bờ Biển Ngà. Họ có Ouattara hay Toure vốn là những ngôi sao tại Ngoại hạng Anh, Edmond Tapsoba của Leverkusen, Adamo Nagalo đến từ PSV…

Trong 10 trận gần nhất, Burkina Faso ghi trung bình 1,9 bàn thắng. Con số này còn ấn tượng hơn cả Bờ Biển Ngà. Đây chính là chi tiết cảnh báo đội bóng của Diallo, cho thấy họ sẽ gặp nhiều khó khăn ở màn đối đầu này.