Nhận định vòng 16 cúp châu Phi Nigeria vs Mozambique, 2h00 ngày 6/1: Khó cản 'Đại bàng'

TPO - Nhận định bóng đá Nigeria vs Mozambique, vòng 16 đội CAN Cup 2025, lúc 2h00 ngày 5/1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Với đà phong độ hủy diệt, Nigeria được dự đoán có chiến thắng dễ trước Mozambique ở vòng 16 đội.

Nhận định trước trận Nigeria vs Mozambique

Kết thúc vòng bảng CAN 2025, Nigeria thể hiện sức mạnh hủy diệt với 3 trận toàn thắng. Osimhen và các đồng đội ghi 8 bàn, để thủng lưới 4 bàn, dễ dàng vượt qua Tunisia, Tanzania và Uganda để đứng đầu bảng C. Trong khi đó, Mozambique làm nên lịch sử với trận thắng Gabon ở lượt cuối.

Mozambique giành 3 điểm, đi tiếp với tư cách là đội xếp thứ 3 có thành tích tốt. Đây là lần đầu tiên Mozambique góp mặt ở trận knock-out tại CAN. Nhưng không may cho Mozambique khi họ phải đụng độ "gã khổng lồ" Nigeria từ sớm. Từ sự chênh lệch của 2 đội, Mozambique sẽ ra sân với mục tiêu chiến đấu hết mình và trông chờ vào phép màu.

Trước Gabon, Mozambique thắng khi liên tục dẫn trước đối thủ. Thầy trò HLV Conde dẫn 2-0, bị gỡ 1-2, tiếp tục dẫn 3-1 trước khi để Gabon gỡ 2-3 và trải qua những phút cuối nghẹt thở. Mozambique đã chơi một trận xuất thần, đặc biệt là phong độ của hàng công để đánh bại Gabon.

Thế nhưng, lỗ hổng phòng ngự vẫn hiện hữu với Mozambique và tử huyệt này suýt khiến họ trả giá. Trước một Nigeria đang có hàng công mạnh nhất giải, với đầu tàu là Osimhen, Mozambique cần giữ sạch mành lưới trước khi nghĩ tới chuyện vượt qua đối thủ. Và để làm được điều này, không dễ cho Mozambique khi các trung vệ của họ chơi quá tệ từ đầu giải đấu.

Mozambique có viết tiếp câu chuyện cổ tích ở CAN 2025?

Phong độ, thành tích đối đầu Nigeria vs Mozambique

Trong lịch sử, 2 đội tuyển gặp nhau 5 lần, Nigeria áp đảo với 4 chiến thắng và một hòa. Nền bóng đá Mozambique chỉ mới phát triển, luôn tham dự CAN với tư cách là đội lót đường, do đó không thể sánh với. Nigeria. Chiến dịch CAN 2025 chính là nơi đánh dấu sự trỗi dậy của Mozambique với chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 17 trận không biết thắng ở giải đấu (4 hòa và 13 thua).

Trận thắng Gabon giúp Mozambique tìm được niềm vui sau quãng thời gian rất dài. Điều này tiếp thêm động lực cho thầy trò HLV Conde để tạo nên địa chấn trước Nigeria. Với Nigeria, thắng Mozambique là mục tiêu bắt buộc. "Đại bàng đen" đang vượt trội đối thủ và không có lý do nào để sẩy chân.

Thông tin lực lượng Nigeria vs Mozambique

Osimhen gặp vài vấn đề thể trạng nhưng sẽ đá chính. Lookman và Adams cũng trở lại đá chính sau một trận được cho nghỉ ngơi. Bên phía Mozambique, họ không có sự phục vụ của Calila và Nene vì chấn thương.