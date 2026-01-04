Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Morocco vs Tanzania, 23h00 ngày 4/1: Cán cân chênh lệch

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Morocco vs Tanzania, CAN 2025 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cặp đấu này rất chênh lệch khi một bên vừa vượt trội vừa có lợi thế sân nhà, bên kia vừa yếu lại phải chịu cái dớp toàn thua trước đối phương.

1767045601935-874a7639-77f4-4803-aaec-fd38bc0a5ec8.jpg

Nhận định trước trận đấu Morocco vs Tanzania

Đội tuyển Morocco, ứng cử viên vô địch hàng đầu của CAN 2025, đã giành quyền vào vòng loại trực tiếp một cách đơn giản sau những chiến thắng vùi dập. Họ hạ Comoros và Zambia mà không lọt lưới bàn nào. Đội tuyển này kết thúc vòng bảng với 7 điểm, chỉ thua 1 bàn để đi tiếp với tư cách đội sở hữu hàng thủ tốt nhất giải.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp Morocco vượt qua vòng bảng Cúp châu Phi. Cột mốc ấy thực sự ấn tượng với họ, nhưng chắc chắn Morocco không muốn dừng lại ở đó. Trước mắt, Morocco hướng tới kỳ thứ 3 lọt vào tứ kết CAN trong 1 thập kỷ qua và xa hơn là bán kết và chung kết.

Bên kia chiến tuyến, hành trình đến giai đoạn này của CAN không hề suôn sẻ với Tanzania. Họ thua 1 và hòa 2, không thắng nổi trận nào. Tanzania lọt vào vòng 16 đội với tư cách là đội xếp thứ 3 có thứ hạng thấp nhất giải đấu năm nay.

Dù rất chật vật nhưng dù sao thì Tanzania cũng có lý do để ăn mừng. Đây sẽ là lần đầu tiên Tanzania góp mặt ở vòng loại trực tiếp sau 45 năm. Và cuộc chạm trán với Morocco mang đến cho họ cơ hội lập nên những kỷ lục mới trong lịch sử giải đấu.

untitled.jpg
Morocco sở hữu rất nhiều ngôi sao

Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn trước những đối thủ vượt trội hơn hẳn, đặc biệt lại phải gặp chủ nhà Morocco.

Phong độ, lịch sử đối đầu Morocco vs Tanzania

Sự khác biệt giữa 2 đội là cực lớn. Một bên sở hữu mạch 20 trận không thua, gồm 18 chiến thắng để trở thành một trong những đội không thua lâu nhất thế giới hiện tại, bên kia 10 trận gần nhất không biết thắng là gì. Một bên có đội hình 400 triệu euro, bên kia đội hình chỉ vẻn vẹn 5 triệu euro và xếp ngoài Top 100 thế giới.

Bên cạnh việc Tanzania phải thi đấu trước những cổ động viên thù địch, thành tích đối đầu giữa họ và Morocco cũng rất chênh lệch. Đại diện Bắc Phi đã thắng 7 lần gặp nhau trước đó, trong khi Tanzania chỉ giành được 1 chiến thắng duy nhất vào năm 2013.

4 lần đối đầu gần nhất Tanzania toàn thua Morocco, thậm chí không ghi nổi bàn nào. Như vậy đã 13 năm trôi qua Tanzania còn chưa chọc thủng lưới Morocco chứ chưa nói gì đến việc ghi bàn vào lưới đối thủ. Cái tên như thế thật sự quá khó để mơ về một kịch bản bất ngờ trước Morocco.

Đội hình dự kiến Morocco vs Tanzania

Morocco: Bono; Salah-Eddine, El Yamiq, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, El Aynaoui; Saibari, El Kaabi, Diaz

Tanzania: Masalanga; Hussein, Hamad, Nwamnyeto, Job; Miroshi, Msanga; Msuva, Salum, Mnoga; Samatta

Dự đoán tỷ số: Morocco 2-0 Tanzania

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Morocco vs Tanzania #Nhận định Morocco vs Tanzania #Phong độ #lịch sử đối đầu Morocco vs Tanzania #Đội hình dự kiến Morocco vs Tanzania #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá Morocco vs Tanzania #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

