Nhận định Algeria vs Burkina Faso, 00h30 ngày 29/12: Không dễ cho kẻ mạnh

TPO - Nhận định bóng đá Algeria vs Burkina Faso, Cúp châu Phi - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Algeria và Burkina Faso, cả hai đội tuyển đã khởi đầu giải đấu với chiến thắng, sẽ đối đầu nhau. Trận đấu của họ có thể định đoạt đội giành vé đi tiếp…

Nhận định trước trận đấu Algeria vs Burkina Faso

Algeria xếp thứ 35 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển này đang thể hiện phong độ đáng sợ. Algeria ghi trung bình 2 bàn thắng mỗi trận và chỉ để thủng lưới 0,5 bàn trong 10 lần ra sân gần nhất. Nhìn xa ra, đội tuyển Bắc Phi đang sở hữu chuỗi 17 trận liên tiếp bất bại trong 90 phút (9 thắng, 8 hòa).

Về lối chơi, đội tuyển có biệt danh “Những chú cáo sa mạc" hướng đến việc kiểm soát bóng và chủ động trong các pha tấn công. Điều đó được phản ánh trong chiến thắng thuyết phục 3-0 ở trận đấu mở màn trước Sudan.

Riyad Mahrez lập cú đúp, trong khi Ibrahim Maza, cầu thủ có mẹ là người Việt Nam, ghi thêm 1 bàn thắng. Cả trận, Algeria kiểm soát bóng tới 72% và dứt điểm 23 lần trong khi đối thủ chỉ có được 4 pha hãm thành. Kết quả 3-0 giúp Algeria vươn lên dẫn đầu bảng E, đồng thời khẳng định vị thế ứng viên vô địch hàng đầu của họ.

Năm nay, Algeria, đội từng vô địch châu Phi 2019, quyết thể hiện một bộ mặt tích cực hơn tại AFCON. Dù luôn là thế lực hàng đầu nhưng 7 VCK gần nhất, có tới 5 lần Algeria không thể vượt qua vòng bảng.

Trận thắng 3-0 trong ngày ra quân cũng chỉ giúp họ chấm dứt chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng ở vòng bảng (3 hòa, 3 thua). Hôm nay, họ phải tiếp tục thể hiện vị thế “đàn anh” của mình trước Burkina Faso.

Phong độ, lịch sử đối đầu Algeria vs Burkina Faso

Đội tuyển Burkina Faso thì có duyên với AFCON hơn. 6 VCK gần đây, có tới 5 lần họ vượt qua vòng bảng. Burkina Faso thi đấu biết mình biết ta, thường nỗ lực tới những phút cuối cùng và họ được đền đáp cho những cố gắng của mình.

Trong ngày ra quân, Burkina Faso để thủng lưới ở phút 85. Burkina Faso đã ở rất gần một thất bại nhưng trong thời gian bù giờ, họ đã ghi liền 2 bàn để vượt qua Guinea Xích đạo, tạo nên một trong những cuộc ngược dòng kỳ vĩ nhất lịch sử của họ.

Kết quả này giúp Burkina Faso giành được 3 điểm và hiện đang đứng thứ 2 bảng E. Nếu giành được ít nhất 1 điểm trước Algeria, Burkina Faso coi như đã đặt 1 chân vào vòng 1/8.

Burkina Faso đang xếp hạng 62 trên bảng xếp hạng FIFA. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Brahma Traore, họ ưa thích lối chơi phản công. Trong 10 trận gần nhất, họ ghi trung bình 2 bàn thắng mỗi trận và để thủng lưới 1 bàn.

Và trong lịch sử đối đầu với Algeria, Burkina Faso cũng không quá lép vế. Họ thua 7 nhưng cũng thắng tới 6. Còn lại là 6 trận hòa. Bất kể lực lượng khiêm tốn hơn, Burkina Faso vẫn có thể mơ về ít nhất 1 điểm vào đêm nay.