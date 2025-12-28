Nhận định AC Milan vs Verona, 18h30 ngày 28/12: Đánh chiếm ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá AC Milan vs Verona, Serie A, lúc 18h30 ngày 28/12 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Trước con mồi ưa thích tại Serie A, Milan phải giành trọn 3 điểm để gây áp lực lên Inter ở cuộc đua vô địch.

Nhận định trước trận AC Milan vs Verona

AC Milan tiếp đón Hellas Verona ở trận đấu cuối cùng của họ trong năm 2025. Đây là cơ hội tốt để AC Milan giành trọn 3 điểm, qua đó kéo dài chuỗi 9 trận toàn thắng trước đối Verona và đánh chiếm ngôi đầu Serie A 2025/26, trước khi Inter ra sân ở vòng đấu này.

Milan trở lại Serie A sau một tuần chinh chiến ở bán kết Supercoppa Italia, nơi họ để thua Napoli 0-2. Trước đó, Milan hòa 2–2 Sassuolo tại Serie A. Phong độ gần đây của Milan về cơ bản vẫn ổn định, tốt hơn nhiều so với sức mạnh đội hình họ đang nắm trong tay. Tuy nhiên, 2 trận không thắng liên tiếp cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho thầy trò HLV Allegri rằng Milan cần bừng tỉnh nếu muốn tiếp tục cuộc đua vô địch ở Serie A mùa này.

Đối thủ đêm nay của Milan, Verona, sẽ bước vào trận đấu với tinh thần hứng khởi sau khi họ thắng Fiorentina 2-1, qua đó thoát khỏi nhóm cuối bảng, đứng vị trí 18 trên BXH Serie A 2025/26. Tuy nhiên, đội khách chưa từng thắng Milan ở Serie A từ tháng 3/2024, và mục tiêu chấm dứt chuỗi thua này vẫn là thử thách lớn.

Từ Italia, truyền thông và giới chuyên môn phần lớn nhận định Milan sẽ thắng dễ. Theo phân tích từ SempreMilan, Milan đang có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trước Verona, và hoàn toàn áp đảo đối thủ khi chơi tại thánh địa San Siro. Trong khi đó, SempreMilan nhắc nửa đỏ thành Milan cần tỉnh táo vì ở mùa này, mỗi trận họ được đánh giá dễ dàng thì lại vất vả để giành kết quả tốt.

Phong độ, thành tích đối đầu Milan vs Verona

AC Milan và Hellas Verona bước vào trận đấu với phong độ trái ngược nhau tại Serie A. Milan đang có phong độ khá ổn, đặc biệt tại San Siro khi họ đang bất bại 6 trận sân nhà gần nhất (3 thắng, 2 hòa, 1 thua). Trong 6 trận gần nhất trên sân nhà, Milan đều ghi trên 1,8 bàn/trận.

Phong độ của Verona không ổn định. Họ có 2 chiến thắng trong 5 vòng gần nhất trước Fiorentina và Atalanta, nhưng chỉ đủ để thoát khỏi vị trí bét bảng. Verona hiện có 12 điểm sau 15 trận.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội là sự vượt trội của AC Milan. Trong 80 lần gặp nhau, Milan thắng 38, hòa 28 và chỉ thua 14. Họ đang duy trì chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trước Verona. Lần gần nhất Verona thắng được Milan đã từ mùa 2016-17. Trên sân San Siro, Verona cũng chưa từng thắng khi làm khách. Họ để thủng lưới ở 17 trận liên tiếp khi đối đầu Milan với tổng cộng 37 bàn thua.

Thông tin lực lượng Milan vs Verona

AC Milan không có sự phục vụ của một số cầu thủ do chấn thương, đáng chú ý là Malick Thiaw và Pierre Kalulu. Ismael Bennacer vẫn trong quá trình hồi phục, trong khi Samuel Chukwueze vắng mặt do trở về đội tuyển dự CAN 2025. Ngược lại, Milan đón tin tích cực khi Rafael Leao và Christian Pulisic đều sẵn sàng ra sân, đảm bảo sức mạnh cho hàng công.

Bên phía Hellas Verona, đội khách thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng hơn khi Juan Cabal, Isak Hien và Davide Faraoni chưa thể thi đấu vì chấn thương, trong khi Ondrej Duda bị treo giò. Verona kỳ vọng Darko Lazovic kịp trở lại để gánh vác vai trò tổ chức lối chơi cho đội bóng.

