Thể thao

Google News

Báo Đông Nam Á khen nức nở U23 Việt Nam sau khởi đầu như mơ tại VCK châu Á

Đặng Lai

TPO - Truyền thông Đông Nam Á đánh giá rất cao màn thể hiện của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở trận ra quân VCK châu Á. Tất cả đều đưa ra những nhận xét tích cực để khích lệ tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

z7403759709522-8723de1abe868e78bc57ea5c5a0e73d9.jpg
ảnh: Ted Tran TV

U23 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn U23 Jordan, những người đã bước vào chiến dịch với sự tự tin lớn lao sau hàng loạt kết quả tốt như trận hòa Nhật Bản, thắng Syria. 11 trận gần nhất trước giải, U23 Jordan không thua lần nào với phần lớn là những chiến thắng.

Nhưng đà thăng tiến của đại diện Tây Á đã bị U23 Việt Nam chặn đứng bằng lối đá hiệu quả, khoa học và thậm chí có phần trên chân khi cả hiệp 1, Việt Nam dứt điểm trúng mục tiêu 5 lần, ghi 2 bàn trong khi tất cả những gì U23 Jordan có chỉ là con số 0.

Màn thể hiện ấy khiến các báo Thái Lan, Indonesia hay Malaysia phải ngả mũ thán phục. Tờ Bola.net viết: “Việt Nam đã dồn ép đối thủ ở một vài khoảnh khắc trong hiệp 1. Họ thể hiện sự hiệu quả đáng sợ với 2 bàn thắng. Bước vào hiệp 2, Jordan cố gắng vùng lên và gây sức ép. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Việt Nam đã thể hiện sự kỷ luật, với thủ môn Trung Kiên và các hậu vệ cản phá nhiều cơ hội nguy hiểm cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

z7403967404828-365548767f8975484a28bc73ddab6fd2.jpg
Việt Nam làm chủ cuộc chơi cả trân (ảnh: Ted Tran TV)

Chiến thắng 2-0 này khẳng định tham vọng của đội tuyển U23 Việt Nam tại Giải vô địch U23 châu Á 2026. Họ không chỉ giành chiến thắng mà còn chứng tỏ phẩm chất của một ứng cử viên nặng ký cho tấm vé đi tiếp ở bảng A”.

Tờ Makan Bola của Malaysia thì đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo cho một chặng đường dài của bóng đá Việt Nam. “Việt Nam đã gây bất ngờ khi đánh bại đội bóng Tây Á Jordan trong trận mở màn Giải vô địch U23 châu Á. Sau khi giành huy chương vàng SEA Games, trọng tâm của họ giờ đây đã chuyển sang tranh tài ở cấp độ châu lục và họ cho thấy sự sẵn sàng của mình bằng một thế trận rất chủ động”, ấn phẩm Malaysia viết.

“Mặc dù phải đối đầu với Jordan nhưng Việt Nam đã mở tỷ số bằng một quả phạt đền do công Đình Bắc ở phút 15. Họ thi rất hiệu quả và khoa học. Phút 42, Việt Nam nhân đôi lợi thế khiến Jordan choáng váng. Trong hiệp 2, mọi đợt tấn công mà Jordan lên kế hoạch đều bị hàng thủ Việt Nam hóa giải”.

Trong khi đó, Siamsport nêu bật thắng lợi này. Tờ báo Thái Lan đánh giá cao cách tiếp cận trận đấu khoa học của U23 Việt Nam. Siamsport cũng thừa nhận rằng với 3 điểm đầu tay, U23 Việt Nam đang mở ra cánh cửa tứ kết.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
#U23 châu Á #VCK U23 châu Á #SEA Games 33 #U23 U23 Việt Nam #HLV Kim Sang Sik #Thái Lan #Malaysia #Đình Bắc #Văn Khang #Văn Thuận #Trung Kiên

