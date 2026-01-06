Phạm Lý Đức: 'U23 Việt Nam sẽ chơi hơn 200% sức lực trước U23 Jordan'

TPO - Trước trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, trung vệ Phạm Lý Đức khẳng định U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho thử thách lớn mang tên U23 Jordan, đối thủ sở hữu thể hình và lối chơi giàu thể lực bậc nhất bảng đấu.

U23 Việt Nam bước vào hành trình chinh phục VCK U23 châu Á 2026 bằng trận ra quân gặp U23 Jordan, đối thủ được đánh giá rất cao tại bảng đấu. Đây là trận đấu mang ý nghĩa then chốt, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik cần một kết quả tích cực để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

U23 Jordan được xem là thử thách lớn với U23 Việt Nam bởi phong độ ấn tượng thời gian qua. Ở vòng loại, đại diện Tây Á đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng cả 3 trận, ghi tới 19 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 lần, cho thấy sức mạnh đồng đều ở cả tấn công lẫn phòng ngự.

Trước thềm giải đấu, U23 Jordan tiếp tục gây chú ý bằng những kết quả giao hữu khả quan. Ở hai trận đấu gần nhất, đội bóng này cầm hòa U23 Nhật Bản với tỷ số 1-1 và chia điểm trước U23 Uzbekistan (0-0). Đáng chú ý, Nhật Bản và Uzbekistan đều được đánh giá là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại VCK U23 châu Á 2026.

Nhận định về đối thủ, trung vệ Phạm Lý Đức thẳng thắn cho rằng U23 Jordan sở hữu thể hình vượt trội, nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi bóng dài đặc trưng, hứa hẹn tạo ra nhiều áp lực. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 2003 khẳng định Ban huấn luyện cùng toàn đội đã phân tích kỹ lối chơi của đối phương và chuẩn bị các phương án đối phó cụ thể.

“U23 Việt Nam sẽ chơi với hơn 200% sức lực để hướng tới kết quả tốt nhất. Với chúng tôi, mỗi trận đấu đều là một trận chiến và toàn đội sẽ nỗ lực đến giới hạn cuối cùng”, Lý Đức nhấn mạnh.

Trung vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội cũng cho biết, chức vô địch SEA Games trên đất Thái Lan vừa qua là cú hích tinh thần lớn với toàn đội. Thành công đó không chỉ giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực tâm lý, mà còn tiếp thêm sự tự tin để U23 Việt Nam bước vào giải đấu với vị thế và bản lĩnh cao hơn.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng tinh thần quyết tâm, Lý Đức và các đồng đội hướng tới trận ra quân với niềm tin vào một khởi đầu tích cực.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra lúc 18h30 ngày 6/1 trên sân King Abdullah Sports City Hall (Jeddah, Saudi Arabia).