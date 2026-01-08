Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

U23 Kyrgyzstan mất 'trái tim' tuyến giữa trước trận quyết đấu với U23 Việt Nam

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiền vệ Arsen Sharshenbekov sẽ không thể ra sân vì án treo giò sau thẻ đỏ ở trận mở màn gặp U23 Saudi Arabia. Việc thiếu vắng cầu thủ quan trọng nhất tuyến giữa đặt U23 Kyrgyzstan vào tình thế khó khăn trước cuộc đối đầu quyết định với U23 Việt Nam.

screen-shot-2026-01-07-at-153431.png
Arsen Sharshenbekov (bìa trái) nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Lần đầu góp mặt ở VCK U23 châu Á 2026, U23 Kyrgyzstan đã để lại ấn tượng mạnh với lối chơi quyết liệt và tự tin trong trận ra quân gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Bước ngoặt trận đấu đến ngay phút 34 khi Sharshenbekov nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống giẫm vào cổ chân Abdulaziz Al Elewai, quyết định được trọng tài xác nhận sau khi tham khảo VAR. Saudi Arabia được hưởng phạt đền nhưng thủ môn Kurmanbek Nurlanbekov xuất sắc cản phá cú sút của Musab Al Juwayr, giúp Kyrgyzstan tiếp tục duy trì thế trận cân bằng.

Dù thi đấu hơn người, nhà vô địch U23 châu Á năm 2022 vẫn gặp khó trước hàng phòng ngự kỷ luật của U23 Kyrgyzstan. Nurlanbekov liên tục trổ tài, trở thành chốt chặn tin cậy và giữ hy vọng cho kiếm điểm cho đội bóng Trung Á. Nhưng kịch bản đã thay đổi phút 88, khi tiền đạo Rakan Al Ghamdi của Al Nassr tung cú dứt điểm quyết đoán, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho U23 Saudi Arabia.

screen-shot-2026-01-07-at-154759.png

Với tấm thẻ đỏ phải nhận, Arsen Sharshenbekov sẽ bị treo giò ở trận quyết định gặp U23 Việt Nam vào ngày 9/1. Thiếu vắng tiền vệ sinh năm 2004, tuyến giữa của U23 Kyrgyzstan sẽ mất đi nhịp điệu và sức sáng tạo.

Sharshenbekov sinh năm 2004, cao 1,77m, đã có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia từ năm 2023. Ở vòng loại U23 châu Á 2026, anh ra sân 2 trận, ghi 1 bàn quan trọng giúp đội vượt U23 Uzbekistan để dẫn đầu bảng.

Trước thềm VCK, trong các trận giao hữu với U23 Nga, U23 Iran và U23 Bahrain, Sharshenbekov cũng để lại dấu ấn với bàn thắng và những màn trình diễn nổi bật, góp phần giúp đội nhà đánh bại U23 Iran và U23 Bahrain.

Với việc U23 Kyrgyzstan để thua 0-1 trước U23 Saudi Arabia, trận gặp U23 Việt Nam trở thành cơ hội sống còn để nuôi hy vọng đi tiếp, và việc thiếu vắng Sharshenbekov chắc chắn là tổn thất lớn cho lối chơi của đội bóng Trung Á.

Trọng Đạt
#U23 Kyrgyzstan #U23 Việt Nam #Arsen Sharshenbekov #thẻ đỏ #tuyến giữa #chấn thương #bóng đá châu Á

Xem thêm

Cùng chuyên mục