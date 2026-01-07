Báo Hàn Quốc: 'Phép thuật Kim Sang-sik lại tiếp tục'

TPO - Chiến thắng của U23 Việt Nam không chỉ khiến người hâm mộ Việt Nam nức lòng mà truyền thông Hàn Quốc cũng xôn xao. Một lần nữa thuật ngữ "Phép thuật Kim Sang-sik" lại được nhắc đến ở xứ kim chi.

Ảnh: Tedtran TV

"Phép màu Kim Sang-sik đã khuấy đảo Trung Đông, đè bẹp U23 Jordan" là dòng tít của trang Chosun khi nói về chiến thắng ở trận ra quân của U23 Việt Nam. Bài báo cũng chỉ ra rằng, màn trình diễn của thầy trò HLV Kim Sang-sik thuyết phục về mọi mặt, từ tỷ số 2-0 đến các thống kê quan trọng, như cầm bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội và thực hiện nhiều cú sút trúng đích hơn, đồng thời cũng vượt trội về số đường chuyền thành công.

Trang Daum thì nhấn mạnh, "phép màu Kim Sang-sik" đã lan rộng từ Đông Nam Á sang Tây Á. "Ông Kim đã phản bác quan điểm cho rằng U23 Việt Nam là đội yếu nhất bảng A với chiến thắng vang dội ở trận mở màn. Để đối phó với sơ đồ 4-3-3 của U23 Jordan, HLV Kim đã triển khai sơ đồ 4-4-2 và các học trò của ông kiểm soát trận đấu ngay từ đầu và gây sức ép mạnh mẽ lên U23 Jordan, cuối cùng giành chiến thắng xứng đáng", tác giả Yang Seung-nam viết.

Ký giả Kim Bae-joong của tờ Donga thì lưu ý rằng Jordan là quốc gia vừa giành vé tới World Cup 2026 và U23 Jordan tập hợp những cầu thủ ở đẳng cấp cao hơn hẳn U23 Việt Nam. Tuy nhiên HLV Kim Sang-sik, người tạo nên những thành tích mà người tiền nhiệm Park Hang-seo cũng không thể, đã chứng minh tài năng khi tạo nên một thế trận áp đảo.

Ảnh: Tedtran TV

Trang SpotvNews dự đoán U23 Việt Nam có thể tiến xa bởi "những pha phối hợp bài bản, lối chơi năng động và chiến thuật bài bản", "qua đó gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ trận đấu đầu tiên để chiếm thế chủ động ở bảng A". "Thêm một kết quả điên rồ nữa, phép màu Kim Sang-sik lại bùng nổ để chứng minh chuỗi chiến thắng tại các giải đấu lớn gần đây không đến từ may mắn", phóng viên Chang Ha-joon của SpotvNews thốt lên.

Trên trang Footballist, cây viết Kim Jeong-yong chỉ ra ba yếu tố dẫn đến chiến thắng ấn tượng của U23 Việt Nam. Đầu tiên là sự chuẩn bị, trong đó có việc xây dựng lối chơi hoàn hảo, gây sức ép có tổ chức, chuyển đổi trạng thái nhanh. Thứ hai là xử lý tốt các tình huống cố định khi ghi được hai bàn vào lưới đối phương và hóa giải ổn thỏa các pha bóng tương tự bên cầu môn nhà. Cuối cùng, nằm ở lựa chọn nhân sự hợp lý và sự tập trung cao độ của những cầu thủ được tin tưởng ra sân.

Với tất cả những điều này, Footballist bình luận, chiến thắng của các đội tuyển Việt Nam cũng như HLV Kim Sang-sik không đến một cách ngẫu nhiên. Và phép màu Kim Sang-sik thực ra chẳng có phép màu nào cả.