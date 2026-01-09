Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

U23 Việt Nam có thể khai thác điểm yếu nào của U23 Kyrgyzstan?

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ở trận ra quân thua U23 Saudi Arabia, U23 Kyrgyzstan đã bộc lộ nhược điểm. Và dường như HLV Kim Sang-sik cũng đã nhận ra.

u23-kyrgyzstan-the-do-1767748614.jpg

Ba ngày trước, không lâu sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở trận mở màn, U23 Kyrgyzstan đã thua U23 Saudi Arabia với tỷ số 0-1. Khi rời sân, thủ môn Kurmanbek Nurlanbekov của U23 Kyrgyzstan, người đã cản phá thành công quả phạt đền phút 75, đã nói rằng các quyết định của trọng tài đã phá hỏng trận đấu.

"Chúng tôi bước vào trận đấu đầy tự tin với quyết tâm giành chiến thắng, thế nhưng việc chơi thiếu người trong gần 60 phút đã khiến U23 Kyrgyzstan phải thay đổi chiến lược, trở nên thận trọng hơn và chuyển sang thế phòng ngự. Chúng tôi không lường trước được điều đó", anh cho biết, đồng thời khẳng định sẽ cùng cả đội giành trọn 6 điểm ở hai trận còn lại.

Mặc dù vậy, nếu xem lại tình huống nhận thẻ đỏ của Arsen Sharshenbekov hoàn toàn xứng đáng. Cầu thủ này sau khi đẩy ngã cầu thủ Saudi Arabia đã tiếp tục đạp thẳng gầm giày vào cổ chân đối thủ. Đó là tình huống xấu chơi, và hoàn toàn không cần thiết.

g9-serfwiaadmh5-3763-6777-4557j.jpg

Có cảm giác rằng U23 Kyrgyzstan có vấn đề về kỷ luật. Như ở chuyến tập huấn tại UAE trước thềm giải đấu, thầy trò HLV Edmar Lacerda đã lên lịch chơi hai trận giao hữu với U23 Trung Quốc. Ở trận lượt đi, cầu thủ của U23 Trung Quốc nhận thẻ đỏ ngay phút 10. 10 phút sau, một cầu thủ của U23 Kyrgyzstan đã nhận thẻ vàng thứ hai.

Tuy nhiên theo quy ước của hai đội, cầu thủ nhận thẻ vàng thứ hai buộc phải rời sân nhưng người khác sẽ vào thay thế. Vì vậy U23 Kyrgyzstan chơi phần lớn thời gian với 11 cầu thủ, chống lại 10 người bên phía U23 Trung Quốc, nhưng vẫn thua 0-1. Sau đó phía U23 Kyrgyzstan đã hủy trận lượt về.

Việc cầu thủ U23 Kyrgyzstan phạm lỗi vô tội vạ có thể đến từ việc thiếu kinh nghiệm thực chiến. Sau khi thất bại ở vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Kyrgyzstan không chơi một trận nào trong cả năm 2024. Sang năm 2025, ngoại trừ 3 trận vòng loại U23 châu Á 2026, đội quân của HLV Edmar Lacerda chơi 9 trận khác (thắng 3 hòa 3 thua 3) đều là giao hữu.

Ở trận đấu hôm nay, U23 Việt Nam có thể khai thác yếu tố này và tìm kiếm các quả đá phạt, sau đó phát huy vũ khí sở trường ở những pha bóng cố định. Trong các buổi tập gần đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục tập các bài dàn xếp đá phạt. Phải chăng chiến lược gia Hàn Quốc đã nhận ra nhược điểm của U23 Kyrgyzstan? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel

Thanh Hải
