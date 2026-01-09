Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Giải vô địch U19 quốc gia có nhà tài trợ mới

Đặng Lai

Sáng 9/1, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã tổ chức công bố nhà tài trợ chính VCK giải U19 QG - Cúp Modern 2025/26. Bên cạnh đó, kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu cũng lộ diện.

img-2427.jpg

Đây là lần đầu tiên Acecook Việt Nam đồng hành cùng VCK Giải Vô địch U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025/26 trong vai trò Nhà tài trợ chính. Thay mặt VFF, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú đã cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của đối tác trong lộ trình phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam.

“Sự đồng hành của Acecook Việt Nam và nhãn hàng Modern không chỉ mang ý nghĩa về mặt tài trợ, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thi đấu tích cực, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ trên hành trình khẳng định bản thân và theo đuổi khát vọng cống hiến cho bóng đá nước nhà”- ông Nguyễn Văn Phú chia sẻ.

“LĐBĐ Việt Nam trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam với bóng đá Việt Nam nói chung, giải đấu nói riêng. Sự hợp tác này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ gắn bó, hiệu quả giữa VFF và ACECOOK Việt Nam, cùng chung mục tiêu vì sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam”.

img-2283.jpg
ông Nguyễn Văn Phú, tổng thư ký VFF

VCK giải U19 quốc gia - Cúp Modern năm nay sẽ diễn ra từ ngày 14/1 đến 27/1/2026 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với sự tham dự của 12 đội bóng gồm: Thể Công Viettel I, PVF, Hà Nội, SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank HAGL, TP.HCM , SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, CA. TPHCM, Đồng Tháp và chủ nhà PVF CAND.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng. Theo thể thức, tổng cộng 12 đội được chia vào 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội nhất, nhì tại mỗi bảng sẽ vào tứ kết. Bên cạnh đó là hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Với sự chuẩn bị chu đáo của BTC, sự đồng hành tích cực của Nhà tài trợ, cùng tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng của các đội bóng, Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025/26 hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025/26 những trận đấu hấp dẫn, giàu tính chuyên môn, đồng thời trở thành điểm hẹn thể thao sôi động, nơi các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng trên sân cỏ để tạo nên những khoảnh khắc thi đấu mới mẻ, bùng nổ và đầy cảm xúc.

Đặng Lai
#Việt Nam #bóng đá Việt Nam #đội tuyển Việt Nam #U19 Việt Nam #giải U19 quốc gia #nhà tài trợ U19 quốc gia

Xem thêm

Cùng chuyên mục