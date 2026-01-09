Giải vô địch U19 quốc gia có nhà tài trợ mới

Sáng 9/1, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã tổ chức công bố nhà tài trợ chính VCK giải U19 QG - Cúp Modern 2025/26. Bên cạnh đó, kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu cũng lộ diện.

Đây là lần đầu tiên Acecook Việt Nam đồng hành cùng VCK Giải Vô địch U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025/26 trong vai trò Nhà tài trợ chính. Thay mặt VFF, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú đã cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của đối tác trong lộ trình phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam.

“Sự đồng hành của Acecook Việt Nam và nhãn hàng Modern không chỉ mang ý nghĩa về mặt tài trợ, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thi đấu tích cực, tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trẻ trên hành trình khẳng định bản thân và theo đuổi khát vọng cống hiến cho bóng đá nước nhà”- ông Nguyễn Văn Phú chia sẻ.

“LĐBĐ Việt Nam trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam với bóng đá Việt Nam nói chung, giải đấu nói riêng. Sự hợp tác này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ gắn bó, hiệu quả giữa VFF và ACECOOK Việt Nam, cùng chung mục tiêu vì sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của bóng đá trẻ Việt Nam”.

ông Nguyễn Văn Phú, tổng thư ký VFF

VCK giải U19 quốc gia - Cúp Modern năm nay sẽ diễn ra từ ngày 14/1 đến 27/1/2026 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với sự tham dự của 12 đội bóng gồm: Thể Công Viettel I, PVF, Hà Nội, SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank HAGL, TP.HCM , SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, CA. TPHCM, Đồng Tháp và chủ nhà PVF CAND.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng. Theo thể thức, tổng cộng 12 đội được chia vào 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội nhất, nhì tại mỗi bảng sẽ vào tứ kết. Bên cạnh đó là hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Với sự chuẩn bị chu đáo của BTC, sự đồng hành tích cực của Nhà tài trợ, cùng tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng của các đội bóng, Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025/26 hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025/26 những trận đấu hấp dẫn, giàu tính chuyên môn, đồng thời trở thành điểm hẹn thể thao sôi động, nơi các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng trên sân cỏ để tạo nên những khoảnh khắc thi đấu mới mẻ, bùng nổ và đầy cảm xúc.