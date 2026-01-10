Toàn thắng hai trận, U23 Việt Nam được thưởng nóng hơn 1 tỷ đồng

TPO - Ngay sau chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan, nhằm ghi nhận các nỗ lực và khích lệ tinh thần, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thưởng nóng cho U23 Việt Nam.

Ảnh: Nhật Đoàn

Ngay sau khi trận đấu với U23 Kyrgyzstan khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về U23 Việt Nam, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và các Ủy viên BCH VFF đã gặp gỡ, chúc mừng chiến thắng của đội tuyển.

Trong phòng thay đồ của sân King Abdullah Sports City Hall Stadium, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã biểu dương tinh thần của toàn đội, khen ngợi nỗ lực của các cầu thủ khi chiến đấu đến phút cuối cùng để giành được chiến thắng. Với kết quả này, cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026 đã rất rộng mở, hứa hẹn một dấu ấn đáng nhớ sắp được tạo ra trên đất Saudi Arabia.

Nhằm ghi nhận các cố gắng và động viên kịp thời các tuyển thủ, thay mặt Thường trực BCH, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã thưởng thầy trò HLV Kim Sang Sik 600 triệu đồng. Trước đó ở trận ra quân thắng U23 Jordan 2-0, VFF cũng đã thưởng nóng 500 triệu đồng. Như vậy sau hai trận, tổng khoản thưởng dành cho U23 Việt Nam lên tới 1,1 tỷ đồng.

Sau khi đăng quang Giải vô địch Đông Nam Á 2025 và giành huy chương Vàng SEA Games 33, U23 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh với 6 điểm giành được từ hai trận đầu tiên của VCK U23 châu Á 2026, giải đấu tầm châu lục và hứa hẹn rất nhiều khó khăn.

Điều này cho thấy sức mạnh thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam, đồng thời khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược đầu tư dài hạn, kiên định với con đường đào tạo trẻ, phát triển cầu thủ từ các hệ thống giải trẻ đến bóng đá chuyên nghiệp của VFF. Bóng đá Việt Nam đang thành công trong việc xây dựng lối đi riêng, làm bóng đá dựa trên nội lực, đào tạo bài bản và đầu tư có lộ trình.