Nhận định U23 Iran vs U23 Uzbekistan, 21h00 ngày 10/1: Tử chiến ở bảng C

TPO - Nhận định bóng đá U23 Iran vs U23 Uzbekistan, U23 châu Á 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đại chiến giữa U23 Iran vs U23 Uzbekistan sẽ quyết định nhiều đến cục diện bảng C tại VCK U23 châu Á 2026.

Uzbekistan vất vả trước Liban.

Nhận định trước trận U23 Iran vs U23 Uzbekistan

Sau lượt đấu đầu tiên, bảng tử thần của VCK U23 châu Á 2026 đang diễn ra theo kịch bản hấp dẫn. Uzbekistan tạm dẫn đầu sau trận thắng Liban. Iran và Hàn Quốc đã cầm chân nhau, hiện đứng dưới Uzbekistan. Trận quyết đấu giữa Iran và Uzbekistan sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua giữa các đội ở bảng C.

Trong trận ra quân, Iran chơi sòng phẳng trước ứng viên vô địch Hàn Quốc. Việc cầm hòa Hàn Quốc là kết quả chấp nhận được với đại diện bóng đá Tây Á. Trong khi đó, Uzbekistan vất vả hơn nhiều so với dự đoán để thắng Liban 3-2. Trước khi gặp nhau, cả Iran và Uzbekistan đều rút ra bài học từ trận đầu để hướng đến kết quả tốt hơn. Iran cần hàng công sắc bén, tận dụng cơ hội tốt hơn nữa, trong khi Uzbekistan phải nhanh chóng chấn chỉnh hàng thủ.

Hai bàn thua của Uzbekistan trước Liban đều là các tình huống bóng bổng. Các trung vệ Uzbekistan bị đối thủ lẻn ra sau lưng, đánh chớp nhoáng ở bàn thua 1-2. Đến bàn thua 2-3, cầu thủ Uzbekistan thua ở pha tranh chấp bóng bổng tay đôi. Đây sẽ là vấn đề cực lớn cho Uzbekistan nếu họ không khắc phục điểm yếu bóng bổng trước Iran. So với Liban, áp lực chống bóng bổng cho Uzbekistan sẽ còn khắc nghiệt hơn.

Iran phải thắng Uzbekistan để xoay chuyển tình thế tại bảng tử thần. Nền bóng đá Iran vẫn giàu thành tích hơn Uzbekistan. Nhưng với các sân chơi cấp độ trẻ, Uzbekistan nhỉnh hơn nhiều so với Iran ở loạt giải đấu trong vài năm qua. Về sức mạnh đội hình tại VCK U23 châu Á 2026, Uzbekistan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút với lực lượng gồm nhiều cầu thủ đã kinh qua nhiều đấu trường ở cấp độ trẻ.

Với lối chơi phóng khoáng của Uzbekistan và sức mạnh từ Iran, trận đấu được kỳ vọng có nhiều bàn thắng, tạo nên cuộc chiến thành điểm nhấn sáng nhất ở vòng bảng VCK U23 châu Á 2026.

Iran (trắng) chơi sòng phẳng trước Hàn Quốc.

Phong độ, thành tích đối đầu U23 Iran vs U23 Uzbekistan

Hai đội từng gặp nhau 2 trận tại vòng bảng VCK U23 châu Á năm 2020 và 2022, đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Phong độ của U23 Iran đang rất tốt sau các trận hòa Hàn Quốc, thắng Trung Quốc, Iran trong chuỗi 3 trận gần nhất. Với 3 trận gần nhất của Uzbekistan, họ thắng Liban, thua Qatar và thắng Palestine.

Thông tin lực lượng U23 Iran vs U23 Uzbekistan

Hai đội có lực lượng tốt nhất cho trận này.