Ấn tượng Giải chạy 'An toàn là sứ mệnh, bước chân là lan tỏa'

Thanh Hải
TPO - Sáng ngày 9/1, khoảng 400 vận động viên là các học viên, cán bộ của Đại học PCCC thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, cùng sải bước ở giải chạy UFPF "An toàn là sứ mệnh, bước chân là lan tỏa".

1000042944.jpg
Ảnh: BTC

Giải chạy UFPF "An toàn là sứ mệnh, bước chân là lan tỏa", được Trường Đại học PCCC lần đầu tổ chức tại Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy (TP Hà Nội) là hoạt động thể thao thiết thực, nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (02/9/1976 - 02/9/2026), 65 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961-4/10/2026).

Với thông điệp "Giải chạy an toàn là sứ mệnh, bước chân là lan tỏa", Giải chạy UFPF 2026 mong muốn lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao nâng cao thể chất, tinh thần, phòng chống bệnh tật; động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Nhà trường tích cực tham gia phong trào luyện tập thể dục thể thao, tăng cường rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, trí lực góp phần xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh.

1000042942.jpg
Trung tướng Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC phát biểu trong Lễ khai mạc. (Ảnh: BTC)

Tại lễ khai mạc, Trung tướng Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên Đại học PCCC tổ chức giải chạy với quy mô lớn đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên Nhà trường, cùng nhiều khách mời từ các đơn vị trực thuộc Bộ, CA TP Hà Nội.

Trong không khí trong lành tại Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy, khoảng 400 vận động viên cùng nhịp bước, tranh tài ở hai nội dung 4km và 10km.

1000042943.jpg
Với thông điệp "Giải chạy an toàn là sứ mệnh, bước chân là lan tỏa", Giải chạy UFPF 2026 mong muốn lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục, thể thao. (Ảnh: BTC)

Kết quả, ở cự ly 10km nam, vị trí đầu tiên thuộc về VĐV Nguyễn Đình Bình, xếp thứ 2 là VĐV Nguyễn Thọ Cương, thứ 3 là VĐV Nguyễn Hữu Hiếu. Với cự ly 10km nữ, vị trí thứ nhất thuộc về Dương Thị Ngọc Lan, xếp thứ 2 là Hoàng Hoa, về thứ 3 là Nguyễn Bích Ngọc.

Với nội dung 4km nam, về nhất là VĐV Nguyễn Quảng Trung, về nhì là Đặng Ninh Huỳnh, VĐV Lý Trung Hiếu về thứ 3. Trong khi đó, về nhất 4km nữ thuộc về Ngô Thị Tuyết Chinh, về nhì là Trần Duyên, vị trí số 3 thuộc về Phạm Thu Uyên.

Trong lần đầu tổ chức, Giải chạy UFPF đã gây ấn tượng với sự chuyên nghiệp, tận tâm, tạo nên một sân chơi giàu ý nghĩa, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của những người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tới cộng đồng.

Thanh Hải
