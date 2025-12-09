Hà Nội Cảnh sát dùng xe thang giải cứu cháu bé rơi từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị

TPO - Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội vừa giải cứu cháu bé rơi từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị trên địa bàn phường Hà Đông.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đưa nạn nhân xuống dưới an toàn.

Theo đó, vào khoảng 16h44 ngày 9/12, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo của người dân tại ngõ 102 Trần Phú, phường Hà Đông về việc một cháu bé rơi từ tầng cao của chung cư xuống mái siêu thị phía dưới.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang, 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội CC&CNCH khu vực số 4 và số 15, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội được điều động đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Xe thang được huy động đến hiện trường cứu nạn.

Tại hiện trường, qua nắm bắt thông tin ban đầu xác định nạn nhân là cháu bé khoảng 11 tuổi, bị ngã từ tầng cao xuống mái siêu thị, trong tình trạng gãy tay, gãy chân, tuy còn tỉnh táo nhưng không thể tự di chuyển.

Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng tiếp cận, phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân lên cáng cứu thương, tiến hành sơ cấp cứu, nẹp cố định các vị trí bị thương, đồng thời triển khai đội hình đưa nạn nhân từ mái tôn xuống vị trí an toàn bằng xe thang, bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục điều trị.

Hiện sức khỏe của cháu bé đã cơ bản ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng. Nạn nhân đang được các y, bác sỹ tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực tại cơ sở y tế. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp xác minh, làm rõ.