Hà Nội: Cảnh sát kịp thời cứu nạn nam sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy giữa trời đông giá rét

TPO - Tiếp nhận tin báo từ người dân về việc nam sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn.

anh-chup-man-hinh-2026-01-03-luc-182245.png
Cán bộ, chiến sĩ tiếp cận nạn nhân đưa lên ca nô.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội). Vào khoảng hơn 15h ngày 3/1, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân phát hiện 1 nam giới nhảy cầu Vĩnh Tuy.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 1 ca nô chữa cháy, 1 xe cứu thương cùng 8 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai phao cứu hộ, tiếp cận và đưa nạn nhân lên ca nô, đồng thời tổ chức sơ cấp cứu ban đầu và đưa vào Bệnh viện 108 cấp cứu.

anh-chup-man-hinh-2026-01-03-luc-182423.png
Nạn nhân được đưa vào viện kiểm tra sức khỏe.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên T.M.L (SN 1986, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà
#Cứu nạn nam sinh nhảy cầu #Công an Hà Nội phản ứng nhanh #Cứu hộ cầu Vĩnh Tuy #Hỗ trợ y tế khẩn cấp #Tình trạng sức khỏe nạn nhân #Tìm hiểu nguyên nhân vụ việc

