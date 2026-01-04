Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Gần 200 vụ tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ, TPHCM dẫn đầu

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra gần 200 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 248 người.

anh-chup-man-hinh-2026-01-03-luc-164545.png
Hiện trường vụ tai nạn 4 ô tô xảy ra tại Hà Nội, ngày 3/1.

Ngày 4/1, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong 4 ngày (từ 1/1 đến 4/1) toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 94 người, bị thương 154 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 45 vụ (-18,67%), giảm 44 người chết (-31,88%), tăng 17 người bị thương (+12,41%).

Riêng ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch xảy ra 41 vụ TNGT làm chết 19 người, bị thương 30 người.

Các địa phương để xảy ra nhiều vụ TNGT gồm: TP. HCM 34 vụ; Đồng Nai 15 vụ; Hà Nội 13 vụ; Phú Thọ 12 vụ; Hải Phòng, Thanh Hoá mỗi địa phương 10 vụ; Đà Nẵng, Lâm Đồng mỗi địa phương 8 vụ; Bắc Ninh, Đồng Tháp, Tây Ninh mỗi địa phương 7 vụ; Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Thái Nguyên mỗi địa phương 6 vụ.

Các địa phương xảy ra TNGT có người chết gồm: Hồ Chí Minh 17 người; Đồng Nai 11 người; Hà Nội 9 người; Phú Thọ, Tây Ninh mỗi địa phương 7 người; Đà Nẵng, Bắc Ninh mỗi địa phương 5 người; Thanh Hoá, Hưng Yên, Lào Cai mỗi địa phương 4 người.

Cục CSGT cho biết, qua phân tích nguyên nhân các vụ TNGT đường bộ do không chú ý quan sát để giảm tốc độ đến mức an toàn gây tai nạn 41/160 vụ (25,63%); Đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định 34/160 vụ (21,25%); Chuyển hướng không đúng quy định 19/160 vụ (11,88%); Vượt xe không đúng quy định 11/160 vụ (6,88%); Không chấp hành quy định về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước mỗi nguyên nhân 10/160 vụ (6,25%); Không chấp hành quy định nhường đường tại nơi giao nhau 9/160 vụ (5,63%).

Ngoài ra, hành vi sử dụng bia rượu, qua đường không đúng quy định mỗi nguyên nhân 6/160 vụ (3,75%); Không chấp hành báo hiệu đường bộ, tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định mỗi nguyên nhân 4/160 vụ (2,50%); Mệt mỏi, ngủ gật khi lái xe 3/160 vụ (1,88%); Lùi xe không đúng quy định 2/160 vụ (1,25%); Phương tiện không đảm bảo ATKT hệ thống phanh chân hỏng 1/160 vụ (0,63%).

csgt.jpg
Lực lượng CSGT Hà Nội phân luồng giao thông ngày 4/1.

Tại Hà Nội, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch và các hoạt động đi lại trên địa bàn thành phố, Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ trực xuyên Tết, triển khai phương án bảo đảm TTATGT trên toàn bộ các tuyến huyết mạch.

Thanh Hà
