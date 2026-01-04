Gần 200 vụ tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ, TPHCM dẫn đầu

TPO - Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra gần 200 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 248 người.

Hiện trường vụ tai nạn 4 ô tô xảy ra tại Hà Nội, ngày 3/1.

Ngày 4/1, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), trong 4 ngày (từ 1/1 đến 4/1) toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 94 người, bị thương 154 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 45 vụ (-18,67%), giảm 44 người chết (-31,88%), tăng 17 người bị thương (+12,41%).

Riêng ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch xảy ra 41 vụ TNGT làm chết 19 người, bị thương 30 người.

Các địa phương để xảy ra nhiều vụ TNGT gồm: TP. HCM 34 vụ; Đồng Nai 15 vụ; Hà Nội 13 vụ; Phú Thọ 12 vụ; Hải Phòng, Thanh Hoá mỗi địa phương 10 vụ; Đà Nẵng, Lâm Đồng mỗi địa phương 8 vụ; Bắc Ninh, Đồng Tháp, Tây Ninh mỗi địa phương 7 vụ; Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Thái Nguyên mỗi địa phương 6 vụ.

Các địa phương xảy ra TNGT có người chết gồm: Hồ Chí Minh 17 người; Đồng Nai 11 người; Hà Nội 9 người; Phú Thọ, Tây Ninh mỗi địa phương 7 người; Đà Nẵng, Bắc Ninh mỗi địa phương 5 người; Thanh Hoá, Hưng Yên, Lào Cai mỗi địa phương 4 người.

Cục CSGT cho biết, qua phân tích nguyên nhân các vụ TNGT đường bộ do không chú ý quan sát để giảm tốc độ đến mức an toàn gây tai nạn 41/160 vụ (25,63%); Đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định 34/160 vụ (21,25%); Chuyển hướng không đúng quy định 19/160 vụ (11,88%); Vượt xe không đúng quy định 11/160 vụ (6,88%); Không chấp hành quy định về tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước mỗi nguyên nhân 10/160 vụ (6,25%); Không chấp hành quy định nhường đường tại nơi giao nhau 9/160 vụ (5,63%).

Ngoài ra, hành vi sử dụng bia rượu, qua đường không đúng quy định mỗi nguyên nhân 6/160 vụ (3,75%); Không chấp hành báo hiệu đường bộ, tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định mỗi nguyên nhân 4/160 vụ (2,50%); Mệt mỏi, ngủ gật khi lái xe 3/160 vụ (1,88%); Lùi xe không đúng quy định 2/160 vụ (1,25%); Phương tiện không đảm bảo ATKT hệ thống phanh chân hỏng 1/160 vụ (0,63%).

Lực lượng CSGT Hà Nội phân luồng giao thông ngày 4/1.