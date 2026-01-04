Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xử lý hơn 3.400 lái xe vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo thống kê, trong ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 11.500 trường hợp vi phạm, trong đó, có hơn 3.400 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

a2.jpg
Ảnh minh họa.

Chiều 3/1, theo thông tin từ Cục CSGT, trong ngày thứ ba nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông làm chết 16 người, bị thương 27 người.

So với cùng kỳ năm 2025, giảm 20 vụ (-36,36%), giảm 14 người chết (-46,67%), giảm 2 người bị thương (-6,90%); So với ngày nghỉ liền kề giảm 36 vụ (-50,70%), giảm 25 người chết (-60,98%), giảm 29 người bị thương (+51,79%).

Các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ, tổng thiệt hại tài sản ước tính hơn 363 triệu đồng.

Cũng trong cùng ngày, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.590 trường hợp vi phạm, tạm giữ 116 xe ô tô, 3.605 xe mô tô, 183 phương tiện khác, tước 404 GPLX các loại, trừ điểm GPLX 2.119 trường hợp.

Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 3.472 trường hợp, vi phạm về tốc độ 1.966 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 111 trường hợp, quá khổ giới hạn 57 trường hợp, chở quá số người quy định 4 trường hợp, đón trả khách không đúng nơi quy định 5 trường hợp, sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 98 trường hợp, không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 3 trường hợp, vi phạm ma túy 11 trường hợp.

Thanh Hà
#Xử lý vi phạm nồng độ cồn #An toàn giao thông ngày lễ #Thống kê tai nạn giao thông #Kiểm tra phương tiện vi phạm #Các loại vi phạm giao thông #Tăng cường tuần tra kiểm soát #Giảm thiệt hại tai nạn #Phản ứng của lực lượng chức năng

Xem thêm

Cùng chuyên mục