Trộm vàng của ‘vợ đồng giới’ rồi bỏ trốn

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
TPO - Lợi dụng “vợ đồng giới” vắng nhà, Lê Phương Yến lấy trộm 1,5 lượng vàng 24K bỏ trốn, rồi sau đó thay đổi diện mạo, giả dạng nam giới.

Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau cho biết vừa bắt đối tượng truy nã Lê Phương Yến (SN 1997, ngụ xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) về hành vi trộm cắp tài sản.

210-1.jpg
Yến thay đổi diện mạo, giả dạng nam giới, gây nhiều khó khăn cho công tác truy tìm, bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2019, Yến quen biết chị N.T.N.N. trên mạng xã hội. Sau đó 2 người nảy sinh tình cảm đồng tính và chung sống với nhau. Đến tháng 10/2023, Yến đưa chị N. về sống tại nhà cha mẹ ruột ở xã Long Điền, tỉnh Cà Mau.

Khoảng tháng 8/2024, lợi dụng thời chị N. vắng nhà, Yến lấy trộm 1,5 lượng vàng 24K của “vợ” rồi tráo bằng vàng giả nhằm che giấu hành vi. Khi kiểm tra số trang sức có dấu hiệu bất thường, chị N. yêu cầu Yến giải thích. Yến thừa nhận đã trộm vàng của chị N. sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Chị N. trình báo công an.

Trong quá trình lẩn trốn, Yến thay đổi diện mạo, giả dạng nam giới, gây nhiều khó khăn cho công tác truy tìm, bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định được đối tượng đang xuất hiện tại khu vực phường Cát Lái, TPHCM nên phối hợp lực lượng địa phương bắt giữ.

Tân Lộc
