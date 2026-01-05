Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt khẩn cấp nghi can chém bạn nhậu rồi trộm xe máy bỏ trốn

Hương Chi
TPO - Trong khi ăn nhậu tại phòng trọ và xảy ra mâu thuẫn, đối tượng dùng dao chém bạn rồi trộm xe máy bỏ trốn. Công an TPHCM đã nhanh chóng truy tìm, bắt khẩn cấp nghi can.

Ngày 5/1, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Trần Thắng (SN 1999, ngụ tỉnh Lâm Đồng) và Lý Thành Đạt (SN 2003, ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Trần Thắng cùng tang vật

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo lập tức truy xét và nhanh chóng xác định được đối tượng nghi vấn. Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Trần Thắng cùng xe bị trộm tại địa bàn ấp Tam Lập nên tiến hành bắt khẩn cấp, đưa về trụ sở để điều tra.

Quá trình điều tra, Công an xã Phú Giáo xác định, đêm 3/1, Trần Thắng, Lý Thành Đạt cùng bạn tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ số 6, nhà trọ số 47B, tổ 3, ấp 1. Trong quá trình ăn nhậu, nhóm xảy ra mâu thuẫn.

Công an đưa các đối tượng đến thực nghiệm lại hiện trường vụ án

Lúc bấy giờ, Thắng dùng dao chém anh L.H.Q.H. (SN 2003, ngụ TP. Huế), gây thương tích ở đầu và tay phải. Đạt cũng tham gia đánh anh H. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn. Trên đường chạy trốn, Thắng thấy xe máy không có người trông coi nên trộm để làm phương tiện tẩu thoát khỏi địa bàn xã.

Hiện Công an xã Phú Giáo đang tạm giữ hai đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hương Chi
