Khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây mua bán người đưa lên tàu cá ép lao động

TPO - Ngày 6/1, tại Vĩnh Long, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh - Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng), thay mặt Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án về phòng, chống tội phạm mua bán người.

Trước đó, từ ngày 7/8 - 30/12/2025, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng có liên quan đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán người đưa lên các tàu cá nhằm mục đích cưỡng bức lao động. Lực lượng chức năng đã giải cứu được ba nạn nhân, trong đó có một nạn nhân dưới 16 tuổi và một người là người dân tộc thiểu số.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh - Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, trao thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc.

Căn cứ điều tra, xác minh và tài liệu, vật chứng thu thập được, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Với kết quả chuyên án trên, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quyết định trao thưởng bằng tiền mặt 50 triệu đồng cho Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long, vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh biểu dương thành tích, ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, tích cực, quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh tội phạm mua bán người của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh đề nghị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2026 và những năm tiếp theo.