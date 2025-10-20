Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng lập đoàn công tác xác minh thông tin 'thả mốc', buôn lậu thuốc lá ở Cao Bằng

TPO - Sau khi dư luận xôn xao về hiện tượng vận chuyển trái phép nguyên liệu thuốc lá qua biên giới, có dấu hiệu bao che, buông lỏng quản lý, của các lực lượng chức năng, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP làm trưởng đoàn đã đến Cao Bằng xác minh, làm rõ.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP đã đến kiểm tra thực tế tại các khu vực mốc do Đồn Biên phòng Ngọc Chung quản lý, xác minh, nắm tình hình và làm việc với xã Trùng Khánh để làm rõ thông tin theo nội dung phóng sự VTV phản ánh hoạt động vận chuyển trái phép nguyên liệu thuốc lá qua biên giới.

Nguyên liệu thuốc lá nhập lậu từ Trung Quốc được các đầu nậu tập kết ở xã Trùng Khánh để phù phép biến thành thuốc lá trồng ở địa phương rồi ngang nhiên vận chuyển về nội địa tiêu thụ. Ảnh: VTV

Lực lượng BĐBP đã trực tiếp khảo sát hiện trường, làm việc với từng hộ dân, kiểm tra các kho, địa điểm nghi vấn bốc dỡ hàng để xác minh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện khẳng định sẽ làm rõ toàn bộ nội dung được phản ánh một cách khách quan, toàn diện, minh bạch, nếu có vi phạm xảy ra sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và kỷ luật của Quân đội.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP (trong cùng, bên phải) cùng đoàn công tác trực tiếp trao đổi xác mình tình hình buôn lậu thuốc lá với người dân xóm Lũng Chung, xã Trùng Khánh. Ảnh: CB

Trước đó, các cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng “thả mốc”, đặc biệt, tại khu vực Mốc 763 và một số mốc khác trên địa bàn xã Trùng Khánh. Đồng thời, nêu hiện tượng “buông lỏng quản lý, tiếp tay của trạm kiểm soát” dẫn đến việc hình thành đường dây vận chuyển thuốc lá trái phép qua biên giới.

Đại diện Bộ Tư lệnh BĐBP trao đổi với lãnh đạo xã Trùng Khánh về tình trạng buôn lậu thuốc lá. Ảnh: CB

Qua tìm hiểu ban đầu, chính quyền địa phương xác nhận, trong những hình ảnh được ghi lại, có xuất hiện tình trạng người dân mang vác, thu gom thuốc lá từ khu vực biên giới về tập kết tại gia đình. Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh để làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo xã Trùng Khánh làm việc với các doanh nghiệp có đầu tư trồng và thu mua thuốc lá trên địa bàn xã.

Sau khi báo chí phản ánh, Tỉnh ủy Cao Bằng đã có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh, các ngành, địa phương, các lực lượng chức năng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới và nội địa ngăn chặn ngay tình trạng nhập lậu hàng hóa, đặc biệt là nguyên liệu thuốc lá (nếu có).