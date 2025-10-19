Tỉnh ủy Cao Bằng vào cuộc sau thông tin lực lượng chức năng 'thả mốc' làm ngơ buôn lậu vùng biên

TPO - Trước việc dư luận quan tâm về hoạt động buôn lậu hàng hóa qua biên giới, có dấu hiệu bao che, buông lỏng quản lý, của các lực lượng chức năng, Tỉnh ủy Cao Bằng vừa ban hành Công văn số 53-CV/TU ngày 18/10/2025 chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu qua biên giới trên địa bàn tỉnh.

Văn bản nêu rõ, để đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự, phòng, chống các loại tội phạm, hoạt động vi phạm pháp luật xảy ra trên tuyến biên giới và nội địa trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh, các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện kịp thời các nội dung tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu qua biên giới trên địa bàn.

Hàng thuốc lá nhập lậu ban đêm ở xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: VTV

Giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh: Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389, các ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra, xác minh về việc “thả mốc” nhất là mốc 763 và các mốc trên địa bàn xã Trùng Khánh, có hành vi “Buông lỏng, tiếp tay của các trạm kiểm soát” và hình thành đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới...; khẩn trương xem xét, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có); báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 30/10/2025.

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cấp, các ngành, địa phương, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới và nội địa ngăn chặn ngay tình trạng nhập lậu hàng hóa, đặc biệt là nguyên liệu thuốc lá (nếu có).

Yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, đảng ủy các phường, xã, đặc biệt là Đảng ủy xã Trùng Khánh chỉ đạo chính quyền cùng cấp, các ngành, lực lượng chức năng địa phương bám sát chức năng, nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát nắm vững địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, tiếp tay cho hành vi buôn lậu xảy ra trên địa bàn.

Tỉnh ủy Cao Bằng giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình, tham mưu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Tỉnh ủy Cao Bằng chỉ đạo các ngành chức năng điều tra, xử lý hàng nguyên liệu thuốc lá nhập lậu vào địa bàn. Ảnh: CB

Trước đó, dư luận xôn xao về hiện tượng "thả mốc" là một từ phổ biến đối với dân buôn lậu vùng biên giới tỉnh Cao Bằng về việc lực lượng chức năng địa phương làm ngơ để hàng thuốc lá nhập lậu từ Trung Quốc xâm nhập vào nội địa. Ở những mốc biên giới thuộc địa bàn xã Trùng Khánh, hàng buôn lậu được cất giấu ở nhà người dân. Khi được thả mốc, hàng buôn lậu sẽ được vận chuyển một cách công khai vào ban ngày.