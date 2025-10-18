Điện Biên thu hồi thuốc chế từ Hà thủ ô đỏ không đạt tiêu chuẩn của Công ty Dược liệu Việt Nam

TPO - Ngày 18/10, UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược phẩm, trạm y tế và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp thu hồi, xử lý vị thuốc cổ truyền chế từ Hà thủ ô đỏ vi phạm chất lượng mức độ 2.

Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên kiểm tra, xử phạt các cơ sở kinh doanh dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Trước đó, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho hay, lô vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô đỏ chế (tức thuốc chế biến từ Hà thủ ô đỏ) bị thu hồi do Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam (có địa chỉ tại khu 8, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) sản xuất. Thuốc có số đăng ký VCT-00013-20, số lô 1020525, ngày sản xuất 5/5/2025, hạn dùng 5/5/2027. Lý do thu hồi: Lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng Anthraquinon kết hợp (hợp chất quan trọng có trong Hà thủ ô đỏ) theo quy định. Đối chiếu với Thông tư số 30/2025/TT-BYT, cơ sở này được xác định đã vi phạm chất lượng mức độ 2.

Ngày 9/10, Sở Y tế tỉnh Điện Biên có công văn số 3468/CV - ATTP thông báo đến các cơ sở y tế, UBND xã, phường, đơn vị liên quan rà soát, thu hồi triệt để lô vị thuốc nêu trên.

Để bảo vệ sức khỏe người dân, các UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược phẩm, trạm y tế và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp thu hồi, xử lý vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô đỏ chế.

Đơn cử, UBND xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên chỉ đạo các cơ sở kinh doanh trên địa bàn rà soát, ngừng ngay lập tức việc kinh doanh, phân phối vị thuốc cổ truyền Hà thủ ô đỏ chế; thực hiện cách ly riêng biệt các sản phẩm thuộc lô thuốc không đạt chất lượng, dán nhãn cảnh báo "Không được bán/không sử dụng".

Đồng thời, yêu cầu các cơ sở kinh doanh phối hợp thu hồi (nếu có hàng đã phân phối) và thực hiện xử lý theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Lãnh đạo UBND xã Mường Ảng cho biết đã giao Trạm Y tế xã chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở kinh doanh quy trình thu hồi, xử lý sản phẩm theo quy định.