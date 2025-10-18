Nhiều người ở Lâm Đồng trúng số giải đặc biệt

TPO - Thông tin từ Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận cho biết, kỳ quay ngày 16/10 có nhiều người trúng vé số giải đặc biệt, mỗi tờ trị giá 2 tỷ đồng và trong đó có người trúng nhiều tờ.

Ngày 18/10, lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng xác nhận: Trong kỳ quay ngày 16/10, có 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt sáu số, mỗi tờ trị giá 2 tỷ đồng (chưa thuế).

Tờ vé số trúng giải đặc biệt ngày 16/10.

Theo Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, đây là nhiều người cùng trúng, không phải một cá nhân sở hữu toàn bộ 14 tờ, nhưng có người may mắn trúng nhiều tờ đặc biệt.

Trong ngày 17/10, nhiều người dân đến trụ sở công ty để làm thủ tục đổi thưởng. Ngoài 14 giải đặc biệt, kỳ quay còn ghi nhận nhiều vé trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng và giải khuyến khích trị giá 6 triệu đồng.