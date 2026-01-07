Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thao trường huấn luyện chiến thuật sẵn sàng đón chiến sĩ mới của Sư đoàn Phòng không 367

Nguyễn Minh
TPO - Sẵn sàng cho mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, Sư đoàn Phòng không 367 đã chuẩn bị một thao trường huấn luyện chiến thuật 10.000 m2 cùng 6 thao trường huấn luyện bắn súng, lựu đạn, thuốc nổ.

Xác định huấn luyện chiến sĩ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, Sư đoàn Phòng không 367 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ, toàn diện công tác chuẩn bị, quyết tâm tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 đạt chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Sư đoàn Phòng không 367 đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt các nội dung cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Theo Sư đoàn Phòng không 367, chấp hành nghiêm chỉ thị, kế hoạch của sư đoàn, các tiểu đoàn trực thuộc đã đăng cai tổ chức tập huấn cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 theo đúng kế hoạch, thời gian và nội dung quy định.

Trong quá trình tập huấn, các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, chấp hành kỷ luật, tập huấn đầy đủ các nội dung quân sự, chính trị, hậu cần - kỹ thuật. Qua đó, từng bước thống nhất phương pháp huấn luyện, nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, quản lý bộ đội, làm cơ sở vững chắc cho việc tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả cao.

Cùng với công tác tập huấn cán bộ, công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, vật chất huấn luyện được triển khai tích cực, đúng quy định. Hệ thống thao trường huấn luyện chiến thuật, bắn súng, ném lựu đạn, thể lực, điều lệnh được đầu tư xây dựng, củng cố đồng bộ.

Các đơn vị cũng chủ động hiệp đồng bảo đảm hồ bơi, trường bắn phục vụ huấn luyện, kiểm tra các khoa mục theo chương trình, đồng thời xây dựng lịch sử dụng thao trường khoa học, phù hợp với tiến trình huấn luyện.

Sư đoàn Phòng không 367 đã sẵn sàng tiếp nhận và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026

Sư đoàn Phòng không 367 cũng cho biết, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật được gắn chặt với huấn luyện. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; tăng cường giáo dục pháp luật, kỷ luật Quân đội; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ khung, bảo đảm đơn vị luôn ổn định, an toàn.

Công tác Đảng, công tác chính trị được tiến hành toàn diện, chú trọng giáo dục bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Hệ thống văn kiện được xây dựng đầy đủ; các tổ chức lâm thời được kiện toàn đúng quy định; cảnh quan, bảng biển, pa nô, khẩu hiệu được củng cố, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi ngay từ ngày đầu chiến sĩ mới về đơn vị.

Công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật được chuẩn bị chu đáo. Doanh trại, nhà ăn, nhà ở, quân trang, quân y, trang bị kỹ thuật được rà soát, bổ sung kịp thời, bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe bộ đội trong suốt quá trình huấn luyện.

Nguyễn Minh
