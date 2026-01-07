Tổng thống Pháp Macron tính thiết lập lại liên lạc với Tổng thống Nga Putin

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không loại trừ khả năng sẽ có cuộc liên lạc với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trong những tuần tới.

Trả lời báo giới về khả năng đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đang sắp xếp việc thiết lập liên lạc với nhà lãnh đạo Nga trong những tuần tới.

"Mọi việc phải được sắp xếp trong thời gian ngắn. Các liên lạc hiện đang được khôi phục và sẽ diễn ra trong những tuần tới", ông Macron nói, đồng thời nhấn mạnh, cuộc đối thoại phải diễn ra "càng sớm càng tốt".

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow luôn sẵn sàng đối thoại nếu Tổng thống Macron thể hiện thiện chí đàm phán. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết Nga sẽ thông báo khi nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào về đối thoại giữa lãnh đạo hai nước.

Ngày 6/1, một cuộc họp giữa các thành viên của Liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác, Ukraine và Mỹ đã diễn ra tại Paris, tập trung vào các đảm bảo an ninh trong tương lai cho Kiev trong trường hợp xung đột với Nga kết thúc.

Các vấn đề chính bao gồm việc thống nhất lập trường chung giữa Ukraine, châu Âu và Mỹ, cũng như khả năng triển khai quân đội nước ngoài sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện.

Theo đó, Anh và Pháp đã ký một tuyên bố chung về việc triển khai quân đội đến Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình, nhằm đảm bảo an ninh cho quốc gia này.

Bản tuyên bố chung bao gồm năm nội dung chính: Triển khai lực lượng đa quốc gia nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng vũ trang Ukraine và bảo đảm an ninh trên không, trên biển và trên bộ; giám sát lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu; hỗ trợ quân đội Ukraine; cam kết hỗ trợ ràng buộc đối với Kiev trong trường hợp Nga tiến hành các hành động quân sự trong tương lai; thiết lập hợp tác quốc phòng lâu dài với Ukraine.