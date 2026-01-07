Bước tiến mới trong các đảm bảo an ninh cho Ukraine

TPO - Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine, Mỹ và Liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác đã đạt được thỏa thuận quan trọng nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh lâu dài cho Ukraine, đồng thời thống nhất các bước đi tiếp theo để tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Cuộc gặp giữa các thành viên của Liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác, Ukraine và Mỹ diễn ra tại Paris ngày 6/1. Tại đây, các bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy một nền hòa bình công bằng, bền vững cho Ukraine, phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Các bên tham dự cũng hoan nghênh những tiến triển đạt được thông qua các cuộc thảo luận giữa Mỹ, Ukraine, châu Âu và một số đối tác liên quan, coi đây là nền tảng quan trọng cho việc xây dựng các cơ chế bảo đảm an ninh lâu dài trong thời gian tới.

Cuộc họp Liên minh các quốc gia sẵn sàng hợp tác tại Paris hôm 6/1.

An ninh của Ukraine là nền tảng

Các bên nhấn mạnh khả năng tự vệ của Ukraine là rất quan trọng đối với an ninh tương lai của nước này cũng như sự ổn định chung của châu Âu. Đồng thời khẳng định chủ quyền và hòa bình bền vững phải là yếu tố không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào và phải được hỗ trợ bởi các đảm bảo an ninh vững chắc.

Đảm bảo ngừng bắn và giám sát

Các bên tham gia bày tỏ sự sẵn sàng thực hiện những cam kết chính trị và pháp lý sẽ có hiệu lực một khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Điều này bao gồm việc tham gia vào cơ chế giám sát và xác minh do Mỹ đề xuất, thiết lập cơ chế giám sát liên tục và thành lập một ủy ban đặc biệt để xem xét các vi phạm.

Hỗ trợ lực lượng vũ trang và lực lượng đa quốc gia

Liên minh đã nhất trí tiếp tục hỗ trợ quân sự dài hạn cho lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm các gói quốc phòng, tài trợ mua sắm vũ khí và hỗ trợ kỹ thuật. Liên minh cũng xác nhận kế hoạch thành lập lực lượng đa quốc gia để giúp khôi phục năng lực quân sự của Ukraine và cung cấp khả năng răn đe trên không, trên biển và trên bộ sau khi chiến sự chấm dứt.

Ứng phó với hoạt động quân sự trong tương lai

Các bên nhất trí cam kết hỗ trợ Ukraine trong trường hợp Nga tiến hành các cuộc tấn công trong tương lai, bao gồm các biện pháp quân sự, tình báo, hậu cần và ngoại giao, cũng như các biện pháp trừng phạt bổ sung.

Phối hợp và hợp tác quốc phòng

Các bên tham gia nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng lâu dài, bao gồm huấn luyện, sản xuất chung và chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời thành lập một nhóm điều phối liên minh Mỹ-Ukraine tại một trụ sở hoạt động ở Paris.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine và Mỹ đã nhất trí về một khuôn khổ đảm bảo an ninh dài hạn, đã được thông qua ở cả cấp nhóm và cấp tổng thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sẵn sàng trình lên Quốc hội một gói bảo đảm an ninh cho Ukraine, mà các quan chức Mỹ mô tả là "nghiêm ngặt và hiệu quả".