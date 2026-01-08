Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi hàng loạt tổ chức quốc tế

Bình Giang

TPO - Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump vừa ký tuyên bố rút Mỹ khỏi 35 tổ chức quốc tế không thuộc Liên Hợp Quốc và 31 cơ quan của Liên Hợp Quốc, những tổ chức mà Nhà Trắng cho là “hoạt động trái với lợi ích quốc gia của Mỹ”.

ap26006626500751.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Nhà Trắng không nêu tên cụ thể các tổ chức này, chỉ cho rằng họ thúc đẩy “các chính sách khí hậu mang tính cực đoan, quản trị toàn cầu và những chương trình mang màu sắc ý thức hệ đi ngược lại chủ quyền và sức mạnh kinh tế của Mỹ”.

Theo Nhà Trắng, bước đi trên là kết quả của một cuộc rà soát toàn diện tất cả các tổ chức liên chính phủ quốc tế, công ước và hiệp ước mà Mỹ là thành viên hoặc là bên tham gia.

“Việc rút lui này sẽ chấm dứt việc sử dụng tiền thuế của người dân Mỹ để tài trợ và tham gia vào các tổ chức thúc đẩy các chương trình nghị sự mang tính toàn cầu hóa hơn là ưu tiên của Mỹ, hoặc xử lý các vấn đề quan trọng một cách kém hiệu quả, để tiền thuế của người dân Mỹ được phân bổ theo những cách khác nhằm hỗ trợ các sứ mệnh liên quan”, Nhà Trắng cho biết.

Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị cung cấp thêm chi tiết và danh sách các tổ chức mà Mỹ rút khỏi lần này.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 cách đây 1 năm, ông Trump đã chủ trương cắt giảm mạnh nguồn đóng góp của Mỹ cho Liên Hợp Quốc, chấm dứt sự tham gia của Mỹ tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tiếp tục ngừng tài trợ cho Cơ quan cứu trợ người Palestine của LHQ (UNRWA) và rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO). Ông cũng đã công bố kế hoạch rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Thỏa thuận khí hậu Paris.

Bình Giang
Reuters
#Mỹ #Tổ chức quốc tế #Liên hợp quốc #Toàn cầu hoá #UNESCO #Hội đồng nhân quyền #WHO #Khí hậu #Thoả thuận khí hậu Paris

