Ngoại trưởng Rubio hé lộ cách Mỹ có thể giành lấy Greenland

TPO - Ngoại trưởng Marco Rubio vừa khẳng định với các nghị sĩ Mỹ, rằng những lời đe dọa gần đây của chính quyền đối với Greenland không báo hiệu một cuộc xâm lược có thể diễn ra.

Lực lượng Đan Mạch tập trận với các thành viên NATO ở Greenland, ngày 15/9/2025. (Ảnh: AP)

Ông Rubio cho biết, kế hoạch của chính quyền sẽ là mua hòn đảo này từ Đan Mạch, báo Wall Street Journal dẫn các nguồn tin nắm được nội dung cuộc họp cho biết.

Khẳng định của Ngoại trưởng Rubio được nêu ra trong cuộc họp kín ngày 5/1, trong bối cảnh Nhà Trắng đưa ra những tuyên bố ngày càng quyết liệt về việc kiểm soát hòn đảo thuộc Đan Mạch. Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao của chính quyền gần đây từ chối loại trừ khả năng chiếm giữ lãnh thổ của Đan Mạch bằng vũ lực.

“Tổng thống Trump đã nói rõ, rằng việc giành lấy Greenland là ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ, và điều đó rất quan trọng để răn đe các đối thủ của chúng ta trong khu vực Bắc Cực”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong tuyên bố ngày 6/1.

“Tổng thống và nhóm trợ lý đang thảo luận một loạt lựa chọn để theo đuổi mục tiêu chính sách đối ngoại quan trọng này, và tất nhiên, việc sử dụng quân đội Mỹ luôn là một lựa chọn mà tổng tư lệnh có thể sử dụng”, bà Leavitt nói thêm.

Tổng thống Donald Trump từng nói đến chuyện mua Greenland trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng ông ngày càng kiên quyết hơn với ý định biến vùng lãnh thổ này thành một phần của Mỹ.

Các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố, việc Mỹ tấn công hòn đảo tự trị Greenland sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt liên minh chính trị - quân sự kéo dài nhiều thập kỷ.

Phát biểu của ông Rubio được đưa ra sau khi lãnh đạo thiểu số của đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer chất vấn rằng, liệu chính quyền Tổng thống Trump có kế hoạch sử dụng lực lượng quân sự ở những nơi khác, bao gồm Mexico và Greenland hay không.

Chính quyền Tổng thống Trump từ lâu đã báo hiệu muốn thuyết phục Đan Mạch chuyển giao quyền kiểm soát hòn đảo lớn nhất thế giới. Các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết, họ chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy Nhà Trắng đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự vào Greenland.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của đảng Cộng hòa cho biết, những điều chính quyền đang làm về Greenland “hoàn toàn theo hướng đàm phán”.

“Chúng ta cần có quyền kiểm soát pháp lý và các biện pháp bảo vệ pháp lý để xây dựng nơi này và đưa người của chúng ta đến đó”, ông nói.

Các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người dân Greenland phản đối việc trở thành một phần của Mỹ.

Một số nghị sĩ Mỹ và giới chức châu Âu lo ngại chiến dịch đột kích của Mỹ vào Venezuela để bắt Tổng thống Nicolas Maduro cũng như các cuộc tấn công vào Nigeria và Iran cho thấy Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, khác với những gì ông từng tuyên bố trước đó.

Ngày 4/1, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, một trong những phụ tá thân cận nhất của ông Trump, khi tham gia một cuộc phỏng vấn trên truyền hình đã không loại trừ khả năng xâm lược hòn đảo này.

“Sẽ không ai dùng vũ lực để chống lại Mỹ vì tương lai của Greenland”, ông Miller nói trên CNN.

“Chúng ta cần Greenland vì lý do an ninh quốc gia và Liên minh châu Âu cần chúng ta có nó, họ biết điều đó”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One trước đó.

Tổng thống Trump cho rằng Mỹ phải kiểm soát Greenland để bảo vệ khu vực Bắc cực tốt hơn trước các hoạt động của Nga và Trung Quốc. Ông cũng đã công khai nói về việc Chính phủ Mỹ và các công ty Mỹ được quyền tiếp cận các khoáng sản quan trọng của hòn đảo này nhiều hơn.