Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

'Ông trùm' Chen Zhi bị bắt, dẫn độ về Trung Quốc

Minh Hạnh

TPO - Tờ Straits Times đưa tin, doanh nhân Chen Zhi (38 tuổi) đã bị bắt giữ tại Campuchia vào ngày 6/1 và dẫn độ về Trung Quốc.

7d22a2963447575d0733652fdc0606fd.jpg
Chen Zhi.

Chen Zhi (sinh ra tại Trung Quốc, mang quốc tịch Campuchia) có hoạt động kinh doanh trải rộng trong lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ tài chính thông qua tập đoàn Prince Group có trụ sở tại Phnom Penh.

Một thông cáo báo chí của Chính phủ Campuchia cho biết, chiến dịch bắt giữ Chen diễn ra sau nhiều tháng điều tra chung giữa chính quyền Campuchia và Trung Quốc.

Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận đã thu hồi quốc tịch của Chen vào tháng 12/2025.

Chen bị bắt cùng với Xu Ji Liang và Shao Ji Hui. Cả ba người sau đó đã bị dẫn độ về Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh.

Những rắc rối của Chen bắt đầu vào ngày 14/10/2025, sau khi Mỹ và Anh tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với ông, tập đoàn Prince Group và các cộng sự thân cận.

Chính quyền Mỹ và Anh cáo buộc nhóm này phạm tội rửa tiền và lừa đảo qua mạng, cũng như điều hành các khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia.

Là một phần của các biện pháp trừng phạt, Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định tập đoàn Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Một số tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn này đã bị tịch thu trên toàn cầu, bao gồm gần 130.000 bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD, và khoảng 19 bất động sản ở London, trong đó có một bất động sản trị giá gần 100 triệu bảng Anh.

Chen và nhóm của ông bị cáo buộc thu lợi từ nhiều hành vi phạm tội xuyên quốc gia, bao gồm cả việc tống tiền bằng các tài liệu khiêu dâm - thường là từ trẻ vị thành niên, rửa tiền, lừa đảo qua mạng, tham nhũng, cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và buôn người, tra tấn và tống tiền công nhân bị bắt làm nô lệ tại ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia.

Tuy nhiên, Chen đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Minh Hạnh
Straits Times
#Trung Quốc #Chen Zhi #Campuchia #lừa đảo qua mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục