Nóng: Mỹ bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga

TPO - Quân đội Mỹ ngày 7/1 đã bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương, sau khi truy đuổi con tàu từ vùng biển Caribe.

Con tàu, trước đây có tên là Bella 1, bị chặn lại vì cáo buộc “vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ” trong vùng biển quốc tế phía tây bắc Scotland.

Hành động này được thực hiện bởi Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa Mỹ phối hợp với quân đội, Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ thông báo.

“Con tàu đã bị bắt giữ ở Bắc Đại Tây Dương theo lệnh bắt giữ do tòa án liên bang Mỹ ban hành sau khi bị tàu tuần tra biển USCGC Munro theo dõi”, thông báo cho biết.

Trước đó, hình ảnh mà hãng tin RT thu được cho thấy, lực lượng quân sự Mỹ đã cố gắng đổ bộ tàu chở dầu Marinera ở vùng biển Caribe, khi con tàu được cho là đang tiến gần Venezuela trước ngày 1/1.

Thủy thủ đoàn đã từ chối cho các sĩ quan Mỹ lên tàu và đổi hướng, tiến về Đại Tây Dương. Kể từ đó, con tàu đã bị một tàu chiến Mỹ và máy bay của các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) theo sát.

Washington cáo buộc con tàu này liên quan đến việc vận chuyển dầu từ Iran và Venezuela, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hình ảnh trực thăng Mỹ nhìn từ tàu chở dầu Marinera. (Ảnh: RT)

Ngày 6/1, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ lo ngại về “tình hình bất thường” xung quanh tàu Marinera.

“Vì những lý do không rõ, tàu Nga đang nhận được sự chú ý quá mức từ quân đội Mỹ và NATO, rõ ràng là không tương xứng với vai trò hòa bình của nó,” một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói với hãng thông tấn Tass.

Vụ đổ bộ tàu chở dầu bất thành diễn ra chỉ vài ngày trước khi Mỹ tiến hành cuộc đột kích quân sự vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Mátxcơva đã lên án hành động của Mỹ và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho ông Maduro.

Ngay sau khi bắt giữ tàu Marinera, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cho biết đã bắt giữ một tàu khác ở biển Caribe, mô tả nó là “một tàu chở dầu cơ giới thuộc hạm đội đen, không quốc tịch và bị trừng phạt”.

“Tàu bị chặn bắt, M/T Sophia, đang hoạt động trong vùng biển quốc tế và tiến hành các hoạt động bất hợp pháp ở biển Caribe. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đang hộ tống M/T Sophia về Mỹ để xử lý”, bộ tư lệnh cho biết.