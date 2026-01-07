Tổng thống Donald Trump nói Venezuela sẽ chuyển hàng chục triệu thùng dầu cho Mỹ

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Venezuela sẽ chuyển giao 30 đến 50 triệu thùng dầu bị cấm vận cho Mỹ. Theo Nhà Trắng, việc tăng cường xuất khẩu dầu thô nặng của Venezuela sang vùng Vịnh sẽ là "tin tốt" cho cả Mỹ và Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường. Số tiền thu được sẽ do tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, kiểm soát để đảm bảo nó được sử dụng vì lợi ích của người dân Venezuela và Mỹ”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Trước đó, Reuters đưa tin các quan chức ở Caracas và Washington đang thảo luận về việc xuất khẩu dầu thô của Venezuela sang các nhà máy lọc dầu ở Mỹ, một thỏa thuận có thể chuyển hướng nguồn cung khỏi Trung Quốc, đồng thời giúp các công ty Venezuela tránh được việc cắt giảm sản lượng sâu hơn.

Các cuộc đàm phán là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chính phủ Venezuela đang đáp lại yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, rằng họ phải mở cửa cho các công ty dầu mỏ của Mỹ hoặc đối mặt với nguy cơ can thiệp quân sự nhiều hơn. Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng ông muốn Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho phép Mỹ và các công ty tư nhân "tiếp cận hoàn toàn" ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

Venezuela có hàng triệu thùng dầu dự trữ trên các tàu chở dầu và trong các bể chứa mà nước này không thể xuất khẩu do lệnh phong tỏa mà ông Trump áp đặt từ giữa tháng 12. Cuộc phong tỏa là một phần trong áp lực ngày càng tăng của Mỹ đối với chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đỉnh điểm là việc lực lượng Mỹ bắt giữ ông vào cuối tuần trước. Các quan chức cấp cao của Venezuela gọi việc bắt giữ ông Maduro là một vụ bắt cóc và cáo buộc Mỹ đang cố gắng kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này.

Một thỏa thuận tiềm năng để bán dầu thô cho Mỹ có thể sẽ buộc Venezuela phải phân bổ lại các lô hàng ban đầu dành cho Trung Quốc, hai nguồn tin cho biết. Quốc gia châu Á này là một trong những khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela trong thập kỷ qua, đặc biệt là kể từ khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty buôn bán dầu mỏ với Venezuela vào năm 2020.

"Ông Trump muốn điều này xảy ra sớm để ông ấy có thể nói đó là một chiến thắng lớn", một nguồn tin trong ngành dầu mỏ cho biết.

Mỹ và Venezuela cũng được cho là đã thảo luận về việc liệu dầu mỏ của Venezuela có thể được sử dụng trong kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ trong tương lai hay không.

Nhà Trắng và các quan chức chính phủ Venezuela chưa bình luận về thông tin này.

Việc bổ sung nguồn cung sẽ làm tăng khối lượng dầu Venezuela xuất khẩu sang Mỹ, một dòng chảy hiện đang được tập đoàn Chevron kiểm soát theo ủy quyền của Washington. Chevron là đối tác liên doanh chính của PDVSA - công ty dầu khí nhà nước Venezuela, đã xuất khẩu từ 100.000 đến 150.000 thùng dầu Venezuela mỗi ngày sang Mỹ, và là công ty duy nhất vẫn tiếp tục bốc dỡ, vận chuyển dầu thô không gián đoạn từ quốc gia Nam Mỹ này trong những tuần gần đây dưới lệnh cấm vận.

Hiện vẫn chưa rõ PDVSA, công ty bị trừng phạt, sẽ nhận tiền từ việc bán dầu như thế nào. Các lệnh trừng phạt đồng nghĩa với việc công ty bị loại khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, tài khoản ngân hàng bị đóng băng và bị chặn thực hiện các giao dịch bằng USD. Bà Rodriguez, người vừa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Venezuela hôm 5/1, cũng đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt từ năm 2018.

Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum hôm 6/1 cho biết, việc tăng cường xuất khẩu dầu thô nặng của Venezuela sang vùng Vịnh của Mỹ sẽ là "tin tốt" cho an ninh việc làm, cũng như giá xăng dầu trong tương lai ở Mỹ, và tốt cho Venezuela.

Ông nói với Fox News khi được hỏi về câu chuyện đàm phán giữa hai chính phủ về xuất khẩu dầu mỏ: "Venezuela hiện có cơ hội thu hút vốn đầu tư và xây dựng lại nền kinh tế của họ, tận dụng lợi thế. Với công nghệ và sự hợp tác của Mỹ, Venezuela có thể chuyển mình”.

Các nhà máy lọc dầu của Mỹ ở vùng Vịnh có thể xử lý các loại dầu thô nặng của Venezuela và đã nhập khẩu khoảng 500.000 thùng mỗi ngày trước khi Washington lần đầu tiên áp đặt lệnh trừng phạt năng lượng đối với Caracas.

Trong khi đó, PDVSA đã phải cắt giảm sản lượng do lệnh cấm vận, và nếu không sớm tìm ra cách xuất khẩu dầu, công ty sẽ phải cắt giảm sản lượng nhiều hơn nữa, một trong những nguồn tin cho biết.