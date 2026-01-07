Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Cơ quan Liên Hợp Quốc: Thế giới trở nên kém an toàn hơn sau hành động của Mỹ tại Venezuela

Minh Hạnh
TPO - Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho rằng, sự can thiệp của Mỹ vào Venezuela là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, khiến thế giới trở nên kém an toàn hơn.

Lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một chiến dịch chớp nhoáng vào cuối tuần trước. Ông phải đối mặt với bốn cáo buộc hình sự ở Mỹ, bao gồm các tội danh liên quan đến ma túy và vũ khí.

"Rõ ràng là chiến dịch này đã làm suy yếu một nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đó là các quốc gia không được đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của quốc gia khác”, bà Ravina Shamdasani - người phát ngôn Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc - cho biết. “Cộng đồng quốc tế phải cùng nhau lên tiếng để khẳng định điều đó”.

Bà Shamdasani cho rằng, sự can thiệp quân sự sẽ làm tổn hại đến cấu trúc an ninh quốc tế và khiến mọi quốc gia trở nên kém an toàn hơn. “Nó gửi đi một tín hiệu rằng những quốc gia quyền lực có thể làm bất cứ điều gì họ muốn”, bà nói thêm.

Tương lai của Venezuela phải do chính người dân nước này quyết định, người phát ngôn nhấn mạnh, đồng thời cho rằng sự bất ổn và quân sự hóa sẽ chỉ làm cho tình hình nhân quyền trở nên tồi tệ hơn.

ap26003476291992.jpg
Khói bốc lên từ một khu cảng ở Venezuela sau cuộc tấn công của Mỹ. (Ảnh: AP)

Trước đó, trong một thông điệp được công bố tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5/1, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ leo thang bất ổn tại Venezuela.

Ông Guterres nhấn mạnh, rằng luật pháp quốc tế cung cấp nền tảng cho việc duy trì hòa bình và an ninh. "Tôi lo ngại nguy cơ leo thang bất ổn ở Venezuela, tác động tiềm tàng đến khu vực và tiền lệ mà nó có thể tạo ra đối với cách thức xử lý mối quan hệ giữa các quốc gia", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ tấn công Venezuela #Liên Hợp Quốc #Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

