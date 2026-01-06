Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ nêu 3 điều kiện đối với nhà lãnh đạo mới của Venezuela

Quỳnh Như

TPO - Chính quyền Mỹ được cho là đã chuyển tới bà Delcy Rodríguez - tổng thống lâm thời của Venezuela, một số kỳ vọng chính sách, đồng thời cảnh báo việc không tuân thủ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, theo Politico.

Politico dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các quan chức Mỹ đang quan tâm tới ba vấn đề ưu tiên.

Thứ nhất, Mỹ mong muốn Venezuela tăng cường kiểm soát và ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy có liên quan đến quốc gia Nam Mỹ này. Đây là vấn đề đã nhiều lần được Mỹ nêu ra trong các chính sách an ninh và trừng phạt đối với Caracas trong những năm qua.

Thứ hai, Mỹ kêu gọi chính quyền mới tại Venezuela xem xét vai trò và sự hiện diện của các lực lượng hoặc cá nhân nước ngoài, mà Washington cho là có thể ảnh hưởng tới lợi ích an ninh của Mỹ và khu vực. Theo các quan chức Mỹ, những mối liên kết này cần được minh bạch và điều chỉnh để tránh làm gia tăng căng thẳng địa - chính trị.

46f8410a-afe2-40b6-b69f-34a58a5157eb.jpg
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: AP

Yêu cầu thứ ba liên quan đến lĩnh vực năng lượng, trong đó Mỹ bày tỏ mong muốn Venezuela điều chỉnh hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, đặc biệt là đối với các quốc gia mà Washington coi là đối thủ chiến lược. Giới quan sát cho rằng đây là vấn đề nhạy cảm, bởi dầu mỏ đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế Venezuela cũng như trong quan hệ đối ngoại của nước này.

Bên cạnh ba vấn đề trên, các quan chức Mỹ cũng kỳ vọng bà Rodríguez sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc bầu cử tự do. Tuy nhiên, thời hạn cho các yêu cầu này không cố định và quan chức Mỹ nhấn mạnh, rằng chưa có cuộc bầu cử nào diễn ra trong 30 ngày tới.

Hiện, giới chức Venezuela chưa bình luận về thông tin này.

Phát biểu với ABC News hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington mong muốn Venezuela không còn là "điểm trung chuyển của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" hay là nơi các lực lượng thù địch với Mỹ mở rộng ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh mục tiêu của Mỹ là giảm thiểu các mối đe dọa an ninh, bao gồm buôn bán ma túy và các mạng lưới vũ khí.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/1 đã đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với bà Delcy Rodríguez. Theo ông Trump, nếu bà Rodríguez không "hành động đúng đắn", bà sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí "nặng nề hơn" so với Tổng thống Nicolás Maduro, người hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù ở New York.

Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng cân nhắc các hành động quân sự tiếp theo nếu thấy cần thiết. Theo ông, việc tái thiết Venezuela là điều quan trọng trong bối cảnh đất nước này đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực.

Quỳnh Như
Politico
