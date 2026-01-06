Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Trump: Mỹ không có chiến tranh với Venezuela

Quỳnh Như

TPO - Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ về định hướng chính sách của Washington đối với Venezuela, bao gồm vấn đề bầu cử và cơ hội cho các công ty dầu mỏ Mỹ.

Trao đổi trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai (5/1), Tổng thống Trump cho biết sẽ không có cuộc bầu cử mới nào được tổ chức ở Venezuela trong vòng 30 ngày tới.

"Không thể tổ chức bầu cử lúc này. Người dân thậm chí không thể đi bỏ phiếu", nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi về khả năng tổ chức bầu cử ở Venezuela trong vòng một tháng. "Không, sẽ cần một khoảng thời gian. Chúng ta phải giúp đất nước phục hồi", ông nói thêm.

trump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết Mỹ có thể hỗ trợ các công ty dầu mỏ trong nỗ lực tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng ở Venezuela trong thời gian 18 tháng.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể làm được trong thời gian ngắn hơn, nhưng sẽ tốn rất nhiều tiền", ông nói. "Một khoản tiền khổng lồ sẽ phải được chi ra. Các công ty dầu mỏ sẽ bỏ vốn trước, sau đó được hoàn trả hoặc thu hồi thông qua doanh thu", Tổng thống Trump cho biết thêm.

Ông cũng khẳng định Mỹ không có chiến tranh với Venezuela.

"Không, chúng ta không phải vậy", Tổng thống Trump nói. "Chúng ta đang chiến đấu với những kẻ buôn bán ma túy, những đối tượng thả tội phạm, người nghiện ma túy vào đất nước chúng ta", ông Trump nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 20 phút, ông Trump cũng đã chỉ định một nhóm quan chức cấp cao Mỹ sẽ phụ trách các vấn đề Venezuela, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và Phó Tổng thống JD Vance. Ông nói: "Họ đều có chuyên môn, ở những lĩnh vực chuyên môn khác nhau".

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Nicolás Maduro bị đưa ra xét xử tại New York với hàng loạt cáo buộc liên quan đến mua bán ma túy và vũ khí. Ông bị bắt giữ tại một khu nhà ở thủ đô Caracas vào rạng sáng thứ Bảy (3/1) trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm và các quan chức thực thi pháp luật Mỹ.

Ông Maduro tuyên bố không nhận tội, khẳng định ông vẫn là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela, mặc dù Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đã tuyên thệ nhậm chức người kế nhiệm vào hôm thứ Hai (5/1).

Quỳnh Như
NBC News
#Venezuela #Tổng thống Trump #Chính sách Mỹ #Dầu mỏ #Hỗ trợ kinh tế #Tổng thống Maduro #Chính trị

